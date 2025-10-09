Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sajtóinformáció: ismeretlen drón jelent meg egy német NATO-bázis felett

sajtóinformáció

Sajtóinformáció: ismeretlen drón jelent meg egy német NATO-bázis felett

47 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy ismeretlen drónt észleltek egy németországi NATO-bázis felett – számol be a Der Spiegel forrásokra hivatkozva.
Link másolása
Vágólapra másolva!
sajtóinformációSzentpétervárnatorendőrség

A lap informátorai szerint a drón körülbelül 19:00-kor alacsonyan repült el a bázis kifutópályája felett. A katonai személyzet riasztást adott ki, és a rendőrséget is kihívták. A drón típusát és eredetét egyelőre nem sikerült megállapítani.

drón
Drón. Fotó: YURIY DYACHYSHYN / AFP

Drón Németországban

Korábban Szentpéterváron fejlesztők mutatták be az új „Pegazus” nevű drónt, amely többféle feladat ellátására képes: felderítőként, bombázóként, jelátvivőként, vagy akár támadó, önmegsemmisítő drónként is használható.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!