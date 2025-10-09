Sajtóinformáció: ismeretlen drón jelent meg egy német NATO-bázis felett

Egy ismeretlen drónt észleltek egy németországi NATO-bázis felett – számol be a Der Spiegel forrásokra hivatkozva.
A lap informátorai szerint a drón körülbelül 19:00-kor alacsonyan repült el a bázis kifutópályája felett. A katonai személyzet riasztást adott ki, és a rendőrséget is kihívták. A drón típusát és eredetét egyelőre nem sikerült megállapítani.
Drón Németországban
Korábban Szentpéterváron fejlesztők mutatták be az új „Pegazus” nevű drónt, amely többféle feladat ellátására képes: felderítőként, bombázóként, jelátvivőként, vagy akár támadó, önmegsemmisítő drónként is használható.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!