Sajtóinformáció: ismeretlen drón jelent meg egy német NATO-bázis felett

A lap informátorai szerint a drón körülbelül 19:00-kor alacsonyan repült el a bázis kifutópályája felett. A katonai személyzet riasztást adott ki, és a rendőrséget is kihívták. A drón típusát és eredetét egyelőre nem sikerült megállapítani.

Drón Németországban

Korábban Szentpéterváron fejlesztők mutatták be az új „Pegazus” nevű drónt, amely többféle feladat ellátására képes: felderítőként, bombázóként, jelátvivőként, vagy akár támadó, önmegsemmisítő drónként is használható.