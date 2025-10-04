Pánik Németországban: letartóztattak egy férfit, mert drónt reptetett egy reptér közelében

Az újság szerint a Szövetségi Rendőrség állomásos drónészlelő rendszere péntek reggel a repülőtér nyugati részén, mintegy 700 méterre észlelt egy drónt.

Drón – képünk illusztráció Fotó: MAXYM MARUSENKO / NurPhoto

Drónt reptetett egy férfi

A cikk szerint a rendőrség nyomozást indított, hogy kiderítse, miért tartózkodott a férfi drónnal a repülőtéren.

Eközben más incidensek is történtek Németországban

Egy ismeretlen könnyű repülőgép pénteken átrepült egy lőszer-raktár felett Evers városánál, Észak-Németországban, Alsó-Szászország tartományban.

Csütörtök este a müncheni légiforgalmi irányítás több órára felfüggesztette a járatforgalmat, miután ismeretlen eredetű drónokat észleltek. A drónok állítólag a német Bundeswehr „innovációs központja” felett is repültek az Erding repülőtéren.

A Reuters hírügynökség szombatra virradóan jelentette, hogy a müncheni repülőtér másodszor is leállította a járatokat 24 órán belül a drónok miatt. Szombat reggel a repülőtér közölte: a járatok ismét elindultak, de a második incidens miatt 23 járatot átirányítottak, 12 járatot töröltek, és további 46 induló járatot áthelyeztek vagy töröltek, ami mintegy 6500 utast érintett.