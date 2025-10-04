Drónincidens: teljes tanácstalanság, a német hatóságok pánikban és teljesen elveszve!

Az Origo is megírta, hogy szombat reggel egy oberschleißheimi rendőrségi helikopter körözött a repülőtér felett, hogy biztosítsa a területet. Ezt egy szóvivő megerősítette a BILD-nek: „A helikopter a drónincidensek miatt a müncheni repülőtér légterében körözött a helyszín biztosítása érdekében.” A szóvivő nem kívánt további részleteket közölni az incidensek hátteréről.

Drónincidens miatt várakoznak az utasok a müncheni reptéren. Fotó: Michaela STACHE / AFP /

Drónincidens: tanácstalanok a német hatóságok

A Szövetségi Rendőrség teljes erővel dolgozott a péntek esti drónriasztás miatt.

Az ismeretlen drónokat legutóbb pénteken, éjjel 23 óra előtt látták. Borowik, a Szövetségi Rendőrség szóvivője elmondta a BILD-nek:

Egyszerre látták egy drónt az északi és a déli kifutópálya felett.

Úgy tűnik, a nyomozók komoly problémákkal küzdenek, hogy kiderítsék, mi történt. Stefan Bayer, a müncheni repülőtéri rendőrség tagja a BILD-nek elmondta: „Még mindig nem tudjuk, honnan szálltak fel a drónok.”

A BILD megkeresésére a szóvivő nem kívánt nyilatkozni arról, hogyan próbálják azonosítani a drónok felelőseit: „Ezek bevetéstaktikai intézkedések, amelyekről jelenleg nem nyilatkozhatunk.”

Sok járat törlésre került

Szombat éjszaka 6500 utas rekedt a müncheni repülőtéren. A repülőtér üzemeltetőjének weboldala szerint a check-in már részben újraindult az első járatokhoz, és az első gép már reggel 7-kor felszállt. Néhány érkező járat is landolt, de a kijelzők szerint a tervezett járatok nagyon nagy részét törölték szombat reggel.

Felvétel kering a neten

A repülőteret megzavaró drónok videóját az „Orosz Tavasz haditudósítói” projekt tette közzé a Telegramon.

A beszámolók szerint a repülő típusú drónok szárnyfesztávolsága akár egy méter is lehetett.