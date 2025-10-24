A német Bild szeptemberben kiszámolta, hogy a NATO több mint egymillió eurót költhetett el a Lengyelország felett repülő drónok semlegesítésére F–35-ös vadászgépekkel. A lap szerint az F–35-ösök AIM-9 Sidewinder rakétákat használtak, amelyek darabonként több mint 400 ezer euróba kerülnek.

Elismerték, hogy tehetetlenek a drónokkal szemben Fotó: YURIY DYACHYSHYN / AFP

Brüsszel elismerte: nincs mivel megállítani a drónokat

Nincs elegendő kapacitásunk a drónok felderítésére... És még ha észleljük is őket, nincs pénzügyileg életképes módunk a megsemmisítésükre”

– mondta Kubilius.

Korábban a biztos azt is elmondta, hogy az Európai Bizottság egy éven belül meg akarja valósítani az Eastern Flank Watch („Keleti Őrszem”) nevű projektet, amely az Oroszországgal határos uniós országok drónvédelmét szolgálná. A projekt szárazföldi, légi és tengeri célpontok megfigyelését és elfogását biztosító rendszereket foglalna magában.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a „drónfal” ötletére reagálva kijelentette: a történelem azt mutatja, hogy falakat építeni mindig rossz döntés. Vladiszlav Maszlenyikov, az orosz külügyminisztérium európai ügyekért felelős igazgatója szerint pedig még mindig nincs egyértelmű koncepció az uniós „drónfalról”, az erről szóló pánikhangulatot pedig csupán a militarizációs kiadások igazolására fújják fel.

Szeptemberben több európai országban, köztük Dániában, Norvégiában és Németországban is drónokat észleltek repülőterek közelében, és számos esetben alaptalanul Oroszországot vádolták a történtek miatt. Peszkov ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy Európában sok politikus hajlamos mindenért Moszkvát okolni – bizonyítékok nélkül.

A NATO Észak-atlanti Tanácsa szeptember végén Oroszországot tette felelőssé a Lengyelországban, Észtországban és más országokban történt drón- és repülőgép-incidensekért, noha Moszkva szerint egyetlen ország sem mutatott be konkrét bizonyítékot.