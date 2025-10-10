Rejtélyes drónok jelentek meg egy NATO-tagállamban – kitört a pánik

„A hadsereg idegen drónokat regisztrál a cseh infrastruktúra — különösen a katonai objektumok — felett. A hadsereg készen áll a drónok észlelésére, azonosítására, valamint hatástalanítására” — mondta a szóvivő. Hozzátette, hogy a cseh hadsereg folyamatosan információt cserél a NATO‑partnerekkel az ilyen fenyegetésekről, de további részleteket a felderítés titkossága miatt nem közöltek.

Drónok a cseheknél. Fotó: YURIY DYACHYSHYN / AFP

Drónok a légtérben

A vezérkari képviselő elmondása szerint a hatástalanítás történhet nem halálos, elektromágneses beavatkozással, az úgynevezett „zavaró” vagy „elnyomó” módszerrel, vagy halálos kimenetelű — kinetikus — semlegesítéssel. A választásnál figyelembe veszik a kísérő károk kockázatát is.

A belügyminisztérium szóvivője, Hana Mala arról tájékoztatott, hogy az ország komplex légterét védő rendszerrel rendelkezik, amelyet a cseh hadsereg működtet, és amely képes az adott fenyegetésnek megfelelően reagálni. Emellett a rendőrségnek és a katonai rendészetnek is joguk van beavatkozni a drónok elleni fellépésbe, tevékenységük a fenyegetés típusához és jellegéhez igazodik.