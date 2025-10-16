Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Fontos:

Csattanós választ küldött Moszkva a NATO pimasz hergelésére

Megrázó:

Pornót nézett a részeg apa, miközben kislánya a kocsiban halt meg

drón

Drónokkal támadták meg Tijuana bírósági épületeit

35 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megtámadták az északnyugat-mexikói Tijuana határváros bírósági épületeit – közölte csütörtökön Baja California állam ügyésze. A bűnözők drónokkal próbáltak csapást mérni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dróndrogkartellMexikó

Tijuana a mexikói drogkereskedelem egyik központja, és az Egyesült Államokba vezető fontos átkelőhely mind a személy-, mind az áruforgalom számára. Júniusban a hatóságok felfedeztek ott egy alagutat, amelyen keresztül a helyi kartell drogot csempészett az Egyesült Államokba. A bírósági épületeket megtámadó drónok szögekkel és vasgolyókkal megtöltött robbanószerkezeteket dobtak le, de a robbanások csak anyagi kárt okoztak, megrongáltak néhány járművet az udvaron –mondta a sajtónak nyilatkozva María Elena Andrade.

Drónok
Speciális drónokkal támadott a bírósági épületekre a mexikói alvilág – Fotó: AFP

Ezt megelőzően az Egyesült Államok tijuanai főkonzulátusa arról számolt be, hogy alkalmazottai robbanásokat hallottak a környéken, emiatt óva intette a városban tartózkodó amerikai állampolgárokat. Szeptemberben is értek támadások igazságügyi épületeket: Tijuanában, illetve Ensenadában az ügyészségnél parkoló járművekre gyújtópalackokat dobtak. Múlt pénteken pedig meggyilkolták Playas de Rosarito település ügyészségének egyik tisztségviselőjét. 

A mexikói maffiának külön részlege van a drónok célba juttatására

Mexikóban a szervezett bűnözők egyre gyakrabban használnak drónokat riválisaik vagy a hatóságok ellen. Az Insight Crime nevű kutatóközpont és médiaszervezet jelentése szerint a hatalmas Jalisco Nueva Generación (CJNG) kartell legalább 2020 óta használja ezeket az eszközöket, sőt, még egy külön részlege is van, amely kifejezetten a robbanószerkezeteket célba juttató drónokkal foglalkozik. Ilyenek használatát főként a Csendes-óceán partján fekvő Michoacán és Guerrero államban, valamint Guanajuato államban figyelték meg.

Az Origón nyáron írtunk arról, milyen sok mindenre használhatóak a drónok. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!