Villámgyors és olcsó: ez Ukrajna titkos fegyvere

Az ukrán harctéren a nyugati drónok egyre kevésbé bizonyulnak hatékonynak. A legmodernebbnek számító amerikai Switchblade-300-as drónok is drágák, könnyen meghibásodnak az orosz elektronikus zavarás miatt, és a valós kártevésük minimális. Ukrajnában a helyi fejlesztések rugalmasabbak és a front igényeihez jobban igazodnak, ezért egyre fontosabbá válik a helyben gyártott, olcsó és könnyen alkalmazható technológia – írja a FOCUS online.

A drónstratégia kulcsfontosságú az ukrán fronton - Fotó: DANYLO ANTONIUK / ANADOLU

Ukrajnai drónok: olcsó, gyors és hatékony megoldás

Az ukrán cégek saját FPV- és földi drónokat fejlesztettek, amelyek jelentős célokat képesek elpusztítani, miközben töredékébe kerülnek a nyugati drónoknak. A Blyskavka („Villám”) drón sorozatgyártásba került, nyolc kilogramm robbanóanyagot képes 40 km-re szállítani, és mindössze 800 dollárba kerül.

Az olcsó, tömegesen alkalmazható drónok stratégiai előnyt biztosítanak a gyorsan változó fronton és az orosz „spam-taktika” ellen.

Míg a nyugati országok a drága, csúcstechnológiás fegyverekre fókuszálnak, Ukrajna olcsón és gyorsan gyárt drónokat. Bár az ukrán drónok átlagos élettartama mindössze egy hét, nagy számban és folyamatosan vetik be őket a fronton, így jelentős stratégiai előnyt biztosítanak. A NATO továbbra is a hagyományos európai cégek technológiáira költ, de a helyi ukrán drónszakértelem a harctéri siker fontos tényezője, és a nyugati cégek is profitálhatnának belőle.