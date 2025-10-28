Több mint ezer utas rekedt a reptéren, teljesen lebénult a légi forgalom

Alicante repterének üzemeltetője, az AENA hivatalosan közölte, hogy a dróntámadás este 9 óra előtt történt, és csak éjjel 11 után sikerült újraindítani a forgalmat. Ezalatt tíz nemzetközi járatot kellett más repülőterekre irányítani: hét gép Valenciában landolt, egy Murciában, egy Barcelonában, egy pedig a mallorcai Palma repterén. A káoszban öt brit járat is érintett volt: három Ryanair-gép (Manchesterből, London Stanstedből és Newcastle-ből), egy easyJet-járat Liverpoolból, valamint egy Jet2-gép Manchesterből, számolt be az esetről a dailymail.co.uk.

Dróntámadás érte az alicantei repteret, két órára leállt a forgalom - illusztráció

Fotó: Anton Petrus / Moment RF

A Flightradar adatai szerint több repülő „hirtelen irányt váltott” a levegőben, és hosszú kerülő után landolt más spanyol városokban. Körülbelül 1000 utas volt közvetlenül érintett – sokan órákig vártak csomagjaikra, vagy épp arra, hogy továbbindulhassanak Costa Blancára.

A hatóságok nyomoznak: ki áll a dróntámadás mögött?

A spanyol rendőrség már hajtóvadászatot indított az ismeretlen drónkezelő után. Ha kiderül, hogy szakember (például pilóta vagy mérnök) irányította a szerkezetet, akár 3,9 millió font (több mint 1,8 milliárd forint) büntetés is kiszabható. Egy civil, nem hivatásos kezelő esetében is 195 ezer fontig (kb. 95 millió forintig) terjedhet a pénzbírság.

Az elmúlt hetekben több európai repülőtéren fordult elő hasonló incidens. Palma de Mallorca repterén pár hete szintén rejtélyes drón bénította meg a forgalmat, Fuerteventurán pedig három járatot kellett elterelni, miután drónt észleltek a kifutó felett. A hatóságok minden esetben vizsgálják az esetleges összefüggéseket – nem zárják ki, hogy szervezett akcióról vagy „drónzavargások” sorozatáról van szó, amely európai repülőtereket bénít meg.

Litvániában katonai riasztást adtak ki drónok és orosz gépek miatt

A drónfenyegetés nem csak Spanyolországban okozott pánikot. Litvániában a hétvégén bezárták Vilnius repülőterét, miután héliumos ballonok sodródtak át az országba, feltehetően Fehéroroszországból. A hatóságok átmenetileg lezárták a fehéroroszokkal közös határt is.