A nyálas, romantikus szerelem tényleg létezik – ez a sztárpár rá a példa

Az elmúlt években az interneten már-már szállóige lett, hogy Dua Lipa az álomélet megtestesítője. A világsztár nemcsak tehetségével és karrierjével, hanem káprázatos megjelenésével és utazásai során megosztott életképeivel is rajongók millióit inspirálja. Ráadásul mindezt mostanában sármos vőlegénye, Callum Turner oldalán teszi.

Dua Lipa és Callum Turner szerelme mindenkit elvarázsol

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

A két hírességet először 2024 januárjában hozták hírbe egymással, majd júniusban már hivatalosan is megerősítették, hogy eljegyezték egymást. Most azonban Callum egy interjúban olyan részleteket osztott meg kapcsolatuk kezdetéről, amitől szó szerint elolvadt az internet.

Dua Lipa és Callum Turner mesébe illő története

A brit színész a The Times-nak mesélt arról, hogy évekig elkerülték egymást, noha többször is ugyanazokon a bulikon jártak, sőt, sokszor csak perceken múlt, hogy találkozzanak. „Volt, hogy ő 1:45-kor ment el, én pedig 2-kor érkeztem” – mesélte Callum.

Amikor végül Los Angelesben mégis találkoztak, a pillanat szinte túl tökéletes volt, hogy igaz legyen. Egy közös barát születésnapja előtt iszogattak, és akkor jöttek rá: ugyanazt a könyvet olvassák és ugyanott tartanak benne. „Épp befejeztem az első fejezetet, mire ő rám nézett, és azt mondta: »Én is.« Erre csak ennyit mondtam: »Akkor ugyanazon az oldalon vagyunk.«”

A páros a távolság ellenére is harmonikusan működik. Callum elárulta, hogy a FaceTime és a spontaneitás tartja életben a kapcsolatukat.

„Ha csak két napra tudsz elutazni, akkor is menj. Minden perc megéri” – mondta. „Fáradtan is, de mindig szép emlékeket szerzünk. Nemrég két napra repültem Bostonba, és fantasztikus volt.”

