Megőrülnek ezért az édességért az emberek – most lerántjuk a leplet: ezért!

A különleges dubai csoki nem csupán a szemet kápráztatja, hanem a tudomány szerint az agyunkat is megtéveszti. A TikTok-on elindult őrület egy egzotikus ízkombináción alapul, amely egyszerre stimulálja a vizuális érzékelést és az ízlelőbimbókat, így vált globális jelenséggé – írja a DailyMail.
A dubai csoki titkai
A dubai csokoládé sikere több összetevőre vezethető vissza:
- Vizuális kontraszt: A zöld töltelék és a barna csokoládé éles ellentétet alkot, ami azonnal megragadja a tekintetet.
- Textúra: A ropogós töltelék és a sima csokoládé kombinációja erős érintési élményt nyújt, ami különösen jól működik videókon.
- Kalóriadús energia: Az emberi agy ösztönösen vonzódik a magas energiatartalmú ételekhez, ami evolúciós előnyt jelentett őseink számára.
- Exotikus eredet: A közel-keleti édesség, a Knafeh ihlette finomság különleges, „felfedezhető” élményt nyújt a globális közönség számára.
Miért vált világhírűvé?
A dubai csoki hírnevét a közösségi média robbanásszerűen terjesztette. Influencerek ezrei osztották meg élményeiket, így a snack gyorsan globális keresletet generált. Professzor Charles Spence, az Oxfordi Egyetem kísérleti pszichológia szakértője szerint a siker kulcsa a látvány, az íz és az élmény kombinációja, amely a fogyasztókat egyszerre vonzza vizuálisan és érzelmileg.