Rendkívüli

Világrengető bejelentésre készül Putyin – itt a pontos időpont!

Tajpej

Videón a durva balhé, ülőhelyet akart a nyugdíjas, kap is – a börtönben

Sokkoló jelenetek játszódtak le Tajpejben, amikor egy nyugdíjas asszony és egy fiatal nő heves vitája brutális verekedésbe torkollt a metrón.
Durva balhé fajult pillanatok alatt el a tajpeji metrón a hét elején – írja a Focus Taiwan

Fotó: Unsplash

A sokkoló esetről készült felvételen az látható, amint egy nyugdíjas asszony odamegy az elsőbbségi helyen ülő utashoz, és a szatyrokkal a kezében megüti, miközben követeli az elsőbbségi ülést a sok csomagja miatt. 

A széken ülő utas nem akarta átadni az idős asszonynak a helyet, mondván, hogy számos szabad hely van, mire a nyugdíjas ismét nekiütötte a táskáit.

Az inzultálásra már a fiatal nő is felhergelte magát, odaadta a táskáját a mellette ülőnek, majd egy hirtelen mozdulattal hasba rúgta a nyugdíjast, aki hátraesett a mögötte található üres ülésre. 

Hatalmas vitát váltott ki az interneten a durva balhé

A dulakodásról készült felvétel futótűzként terjedt az interneten. Többen a nyugdíjasnak adtak igazat, ám sokan a fiatalabb utasnak adtak igazat, mondván, hogy az idős asszony provokálta a másik utast. 

Kiderült, hogy a 73 éves Tseng néven azonosított nőt hetek óta keresi a rendőrség, miután lopás vádja miatt 55 nap börtönbüntetést kapott. A metrós felvétel segítségével a nyomozók megtalálták Tsenget, és szerdán őrizetbe vették. 

A rendőrség közölte, hogy a metrós incidens kapcsán is vizsgálatot indítottak, ki fogják hallgatni Tsenget, és a dulakodás másik résztvevőjét is. 

@mustsharenews Some netizens said the passenger was wrong to kick an elder, while others felt they had the right to defend themselves. #mustsharenews #sgfyp #taiwan ♬ original sound - MustShareNews

 

