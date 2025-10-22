Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Busz csapódott a szolnoki gimnázium falába, tucatnyi a sérült: mentőhelikopter, káosz és könnyek – videó

bírság

Kiöntötte a kávét a buszhoz sietve, durva büntetést kapott

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hatalmas pénzbírságot kapott egy munkába siető nő, aki rossz helyre öntötte ki a maradék kávét. A durva büntetést a hatóságok szerint azért kapta, mert a kávé csatornába öntésével szennyezte a talajt és a vizet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bírsághulladékcsatornakávé

Közel 70 ezer forintos büntetést kapott egy nő, amiért a maradék kávéját egy út menti csatornába öntötte Londonban. A durva büntetés láttán sokkot kapott a lakos, aki nem érti, mi volt a probléma – írja a BBC. 

Csatornába öntötte a kávét, durva büntetést kapott
Csatornába öntötte a kávét, durva büntetést kapott 

Burcu Yesilyur munkába menet öntötte a kávéja maradékát a csatornába, hogy a buszon ne öntse magára. 

A nőt három közterület-felügyelő vette észre, akik megbírságolták, arra a szabályozásra hivatkozva, mely szerint tilos hulladékot úgy elhelyezni vagy eltávolítani, hogy az szennyezze a talajt vagy a vizet, ideértve az utcai csatornákba öntött folyadékot is. 

Durva büntetés egy kávé miatt

A bírság 67 ezer forintra rúg, amelyet Yesilyur abban az esetben csökkenthet 45 ezer forint összegre, ha 14 napon belül befizeti a büntetést. 

A nő állítása szerint megkérdezte a hatóságokat, hová öntse a maradék kávét, mire azt mondták, hogy a legközelebbi kukába. „Ez igazságtalannak tűnik. Szerintem a bírság durva büntetés, aránytalan” – tette hozzá. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!