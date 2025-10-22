Kiöntötte a kávét a buszhoz sietve, durva büntetést kapott

Közel 70 ezer forintos büntetést kapott egy nő, amiért a maradék kávéját egy út menti csatornába öntötte Londonban. A durva büntetés láttán sokkot kapott a lakos, aki nem érti, mi volt a probléma – írja a BBC.

Csatornába öntötte a kávét, durva büntetést kapott

Burcu Yesilyur munkába menet öntötte a kávéja maradékát a csatornába, hogy a buszon ne öntse magára.

A nőt három közterület-felügyelő vette észre, akik megbírságolták, arra a szabályozásra hivatkozva, mely szerint tilos hulladékot úgy elhelyezni vagy eltávolítani, hogy az szennyezze a talajt vagy a vizet, ideértve az utcai csatornákba öntött folyadékot is.

Durva büntetés egy kávé miatt

A bírság 67 ezer forintra rúg, amelyet Yesilyur abban az esetben csökkenthet 45 ezer forint összegre, ha 14 napon belül befizeti a büntetést.

A nő állítása szerint megkérdezte a hatóságokat, hová öntse a maradék kávét, mire azt mondták, hogy a legközelebbi kukába. „Ez igazságtalannak tűnik. Szerintem a bírság durva büntetés, aránytalan” – tette hozzá.