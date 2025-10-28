Megdöbbentő felvétel: kis híján fejjel zuhant az autópályára egy e-bike-os – videó

A lélegzetelállító videón tanúsága szerint egy autópálya felett átívelő hídon közelkedik egy férfi, amikor váratlanul lesodródik az útról az e-bike-jával. A jármű felhajt a járdára, ahol nekiütközik egy gumis sávelválasztónak, ami megdobja őt, az ütközés erejétől pedig átfordul a korláton. Csak a pillanatnyi reflexén múlt, hogy nem zuhant fejjel az úttestre, mert óriási szerencsével sikerült megtámaszkodnia a talapzatban, számolt be a történtekről a dailymail.co.uk.

Egy hasonló e-bike-kal történt a kis híján halálos kimenetelű baleset – Fotó: EAKIN HOWARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA (illusztráció)

A halál torkából jött vissza az e-bike-os

Tanúk szerint a férfi szó szerint a halál torkából menekült meg, amikor a korlátba kapaszkodva visszarántotta magát.

A videót, amit csak erősebb idegzetű olvasóinknak ajánlunk, itt nézheti meg!

Az Origón nemrég írtunk arról, hogy egyre több elektromos bicikli gyullad ki az akkumulátorának meghibásodása miatt.