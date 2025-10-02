Ez rossz hír az e-cigaretta használóinak, megszólalt az orvos

Friss kutatások szerint az e-cigaretta használata negatívan befolyásolhatja a szájüreg egészségét.

A sima cigihez hasonlóan az e-cigaretta is komoly kockázatokat hordoz

Fotó: Unsplash

A National Library of Medicine 2025-ben publikált tanulmánya szerint az e-cigaretta párája felboríthatja a száj mikrobiomját, elősegítheti a biofilm-képződést, és fokozhatja a fogszuvasodás, illetve ínybetegségek kialakulását.

Szóval, elég sok problémát okozhat, olyanokat, amelyekre elsőre nem is gondolnánk.

Az e-cigaretta csökkentheti a nyáltermelést

Az amerikai Emergency Dental Of Kansas City 2024-es vizsgálat szöveti károsodást, gyulladást és krónikus szájszárazságot is megfigyelt, ami lassíthatja a száj természetes gyógyulását. Az e-cigi továbbá csökkentheti a nyáltermelést, ami növeli a fogínygyulladás és más szájüregi problémák, mint például a fogszuvasodás kockázatát. Összességében tehát elmondhatjuk, az e-cigaretta kockázatokat hordoz a fogak és a szájüreg számára.

A Clinident Fogászati Centrum szakemberei szerint a hidratálás elősegíti a nyáltermelést, ami kulcsfontosságú a fogszuvasodás és az ínybetegségek megelőzésében. A megfelelő hidratáltság csökkenti a szájszárazságot és elősegíti a szájflóra egyensúlyát. De az orvosok szerint érdemes a megelőzésre fókuszálni, akár a szokásaink mérséklésével vagy mellőzésével, valamint a rendszeres fogászati vizsgálatok beiktatásával.