Újabb európai főváros tiltja be az e-rollereket

Prága városi tanácsa végleg döntött: 2026 januárjától betiltják a közösségi e-rollereket. Az intézkedést a gyalogosok biztonságának megóvásával és a városközpont rendjének helyreállításával indokolták. Az új, egységes rendszer a közösségi közlekedési eszközöket szabályozza, és kizárólag a kerékpárok és elektromos biciklik működését engedélyezi a kijelölt parkolóhelyeken – számol be az Expats.

Közösségi e-rollerek tűnnek el Prága utcáiról 2026-ban

Fotó: Unsplash

E-roller-tilalom Prágában

A tiltás évek óta tartó lakossági panaszok és kerületi beadványok után született. A belvárosban élők rendszeresen jelezték, hogy a járdákon hagyott e-rollerek akadályozzák a gyalogosforgalmat, különösen az idősek és a kisgyermekes családok számára. A turisták felelőtlen használata pedig további feszültségeket szült.

Zdeněk Hřib alpolgármester szerint az intézkedés világos és betartható szabályokat teremt, amelyek véget vetnek az e-rollerek ellenőrizetlen működésének. Hangsúlyozta, hogy a járművek a város szívében gyakran inkább szórakozásként, semmint közlekedési eszközként szolgáltak.

Az új városi szabályozás szerint a Prága Műszaki Útkezelő Igazgatósága (TSK) szerződést köt majd a közösségi kerékpár- és e-bike-szolgáltatókkal. Ezek az eszközök csak kijelölt zónákban parkolhatók le, és a szolgáltatók járművenként havi 25 cseh koronát fizetnek a városi területek használatáért.

A közösségi e-rollerek viszont nem kaptak helyet ebben a rendszerben, így 2026-tól eltűnnek a prágai utcákról. A TSK az engedély nélküli helyeken parkoló járműveket lefoglalja.

A városvezetés szerint az intézkedés a biztonságos, fenntartható városi mobilitás felé tett lépés. Az e-rollereket gyakran használták járdákon, parkokban és sétálóutcákban, ami közlekedési szabálysértésekhez és közrendzavarásokhoz vezetett. A tiltás célja, hogy megszüntesse ezt a káoszt, és elősegítse a felelősségteljes közlekedési formákat.

