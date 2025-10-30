Rémálommá vált a sütögetés, egy szemüveg mentette meg a kisfiú életét

Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy 10 éves kisfiú, aki mályvacukrot sütögetett egy étteremben a családjával – írja a DailyMail.

Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy mályvacukrot sütögető kisgyermek

Az eset 2018 novemberében történt Skóciában, Airdrie városában. A kisfiú családjával látogatta meg az éttermet, ahol tábori hangulatot idéző, kövekkel körülvett tűzrakóhelyek voltak. A kisfiú 14 éves testvérével sütögetett, amikor a pincérnő gyújtófolyadékot locsolt a tűzre, hogy az belobbanjon, a lángok azonban annyira hirtelen csaptak fel, hogy a pincérnő és a két gyerek is megsérült.

Égési sérülésekkel került kórházba egy kisgyermek

A pincérnő és az idősebb gyermek könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet, de a 10 éves kisfiú súlyos égési sérüléseket szenvedett az arcán, a karjain és a felsőtestén.

A család szerint a felszolgáló figyelmeztette a vendégeket, hogy lépjenek hátra, de a gyújtófolyadék akkora tüzet okozott, hogy kitört a tűzrakóhely területéről.

A kisfiút súlyos égési sérülésekkel szállították kórházba, az utókezelése három évig tartott. Az orvosok szerint csak az mentette meg a kisfiú szeme világát, hogy a baleset idején szemüveget viselt.

A család pert indított az étterem ellen, a tárgyaláson a vezetők elismerték, hogy megsértették a munkahelyi egészség- és biztonság megsértését. A bíróságon kiderült, hogy a tüzet csak a menedzser gyújthatta volna be, a fiatal pincérek ugyanis nem kaptak megfelelő képzést ahhoz.

Az étteremből azóta a szabadon álló tűzhelyeket eltávolították.

