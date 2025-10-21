Hírlevél

energia

Sok fehérjeszelet egészségtelenebb, mint gondolnád — a dietetikusok elárulták, melyiket válaszd!

A fehérjeszelet mára nemcsak sportolók, hanem diétázók és rohanó életmódot folytatók kedvence is lett. Az egészséges fehérjeszelet kiválasztásához azonban nem elég a „magas fehérjetartalom” felirat — fontos a természetes alapanyag, a rosttartalom és a fehérjeforrás minősége is.
A dietetikusok szerint az egészséges fehérjeszelet kulcsa az, hogy teljes értékű fehérjeforrásból készüljön, vagyis tartalmazza az összes esszenciális aminosavat. Az olyan természetes fehérjeforrások, mint a tejsavó, a szója vagy a borsófehérje, biztosítják a szervezet számára szükséges aminosav-profilt. – írja az EatingWell.

Egy egészséges fehérjeszelet valódi energiát adhat, ha természetes fehérjeforrásból készül és nem tartalmaz mesterséges édesítőszereket.
Fotó:Illusztráció/Unsplash

Mire figyeljünk, egészséges fehérjeszelet vásárláskor?

Egy egészséges fehérjeszelet nemcsak a fehérje mennyiségében, hanem annak minőségében is különbözik a többitől. Kerüljük a túlzottan feldolgozott, cukorral vagy mesterséges édesítővel teli verziókat — inkább válasszunk természetes fehérjeszeletet alacsony kalóriatartalommal és magas rosttartalommal.

Természetes fehérjeszelet — mitől lesz valóban tiszta és tápláló?

A minimálisan feldolgozott fehérjeszelet abban különbözik a hagyományostól, hogy nem tartalmaz mesterséges aromákat, színezékeket vagy hidrogénezett zsírokat. Egy természetes protein alapú, cukormentes fehérjeszelet kiváló választás lehet azoknak, akik diétás étrendet követnek vagy edzés után pótolnák a tápanyagokat.

Fehérjeszelet cukormentesen — egészséges vagy csak jól hangzik?

Sok „cukormentes” feliratú termék valójában cukoralkoholokkal és mesterséges édesítőkkel van tele. A dietetikusok szerint ezek egy része puffadást, emésztési zavarokat is okozhat, így érdemes olyan szeletet választani, amely természetes édesítőt (például datolyát, steviát vagy eritritet) tartalmaz.

Ezért fontos a teljes értékű fehérjeforrás a fehérjeszeletben

A teljes értékű fehérjeforrás segíti az izomregenerációt és hozzájárul a megfelelő anyagcseréhez. Egy egészséges fehérjeszelet edzés után nemcsak energiát ad, hanem segíti a szervezetet az izomépítésben is — különösen, ha a természetes fehérjeforrás mellé komplex szénhidrátok és rostok is társulnak.

A fehérjeszeletek gyártásáról részletesebben itt olvashat.

 

