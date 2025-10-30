A szakértők régóta figyelmeztetnek, hogy a reggeli elengedhetetlen része az egészséges életmódnak. Az sem mindegy azonban, hogy mikor étkezünk először és mit eszünk: az egészséges reggeli elengedhetetlen a bélrendszer megfelelő működéséhez és az energiaszint fenntartásához. A Daily Mail tájékoztatásában szakember mondta el, mik azok a szempontok, amikre mindenkinek figyelnie kellene.

Szakértő árulta el az egészséges reggeli titkait - Fotó: Unsplash

Miért fontos az egészséges reggeli?

A kiegyensúlyozott reggeli segít elkerülni a felesleges nassolást, támogatja a bélmozgást, és stabilizálja a vércukorszintet. A Harvardon végzett gasztroenterológus, Dr. Saurabh Sethi szerint a legjobb, ha az első étkezést a felkelést követő egy órán belül fogyasztjuk el. Fontos, hogy a reggeli ne legyen túl cukros, ne igyunk kávét üres gyomorra, és lehetőleg üljünk le, hogy megfelelően megrágjuk az ételt. Ezekkel az egyszerű ötletekkel máris sokat tehetünk az egészségünkért.

Tippek az egészéges napkezdéshez

Dr. Sethi hét tipikus hibát azonosított, amelyeket érdemes elkerülni az egészséges reggeli érdekében:

Reggeli kihagyása: növeli a gyomorsav mennyiségét és lassítja a bélmozgást, összefügg az elhízás és a magas vérnyomás kockázatával.

Kávé üres gyomorra: a koffein serkenti a gyomorsavat, refluxot, gyomorégést és puffadást okozhat. Ötletek: előtte igyunk egy pohár vizet vagy fogyasszunk valami könnyű ételt, például egy banánt vagy diót.

Cukros gabonapelyhek és granola: a finomított cukor gyorsan emeli a vércukrot, majd energiahanyatlást okoz. A divatos, de ártalmas receptek helyett fogyasszunk inkább zabpelyhet, chiamagot és bogyós gyümölcsöket.

Magas zsírtartalmú „bulletproof” kávé: nem tartalmaz rostot vagy fehérjét, ezért hamar éhséget okoz, és fokozhatja a reflux kialakulását.

Reggeli útközben: a gyors étkezés stresszeli a szervezetet, kevesebb emésztőenzim szabadul fel, ami puffadást és emésztési problémákat okozhat.

Túl sok gyümölcslé: a cukortartalom túlzott bélfermentációt és puffadást okozhat.

Hidratáció figyelmen kívül hagyása: a víz elengedhetetlen a bélmozgáshoz, hiánya székrekedéshez vezethet.

Mit érdemes fogyasztani reggelire?

Ha betartjuk ezt a néhány egyszerű szabályt és elkerüljük a szakértő által megnevezett káros szokásokat, máris közelebb kerültünk az egészséges reggelihez. De melyek azok a tápanyagokban gazdag ételek, amelyeket jó beépíteni az első étkezésünkbe? A korábban említett zabpehely mindig jó választás, de toplistás a smoothie és a tojás is – ez utóbbi lehetőleg teljes kiőrlésű kenyérrel és sok zöldséggel.