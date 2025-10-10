Hírlevél

szívroham

Egészséges szíve van? Egy rövid tesztből megtudhatja, hogy kell-e aggódnia

Évente több millió ember kap szívrohamot világszerte, miközben bizonyos esetekben megelőzhető lenne a tragédia. Az egészséges szív megőrzése érdekében egy egyszerű, 10 kérdéses önellenőrző teszt segíthet feltárni a kockázati tényezőket.
Világszinten a szívinfarktus a vezető halálokok közé tartozik. Az életmód, a táplálkozás, a stressz és a genetikai tényezők mind befolyásolják, mennyire marad erős és egészséges a szívünk. Bár sokan hajlamosak csak a tünetek megjelenésekor foglalkozni a kockázatokkal, a megfelelő megelőzés és a rendszeres önellenőrzés kulcsfontosságú a hosszú távú egészséges szív megőrzéséhez. 

A Focus.de tesztjével könnyedén kiderítheti, hogy milyen állapotban van a szíve. 

Egészséges szíve van? Döntse el ezzel a gyors teszttel 

1. Előfordult szívroham a családjában? 

Ha közeli rokonainál, például szülőknél vagy testvéreknél már történt szívroham, akkor magasabb lehet a kockázati tényező, a genetika ugyanis szerepet játszhat a szívroham kialakulásában.  

2. Naponta elszív egy doboz cigarettát? 

A dohányzás nemcsak a tüdőre veszélyes, hanem az erekre is. A rendszeres, erős dohányzás jelentősen növeli a szívroham, a stroke és más szív- és érrendszeri problémák kialakulásának kockázatát. Az egészséges szív érdekében érdemes teljesen felhagyni a dohányzással. 

3. Sportol? 

A rendszeres mozgás segít megakadályozni az erek elmeszesedését és akár a már meglévő lerakódásokat is csökkentheti, ezzel mérsékelve a szívroham kockázatát. Hetente legalább két alkalommal javasolt 20 perc, vagy még több mozgás. 

4. Túlsúlyos? 

A túlsúly számos betegség kialakulásának kockázatát növeli, köztük a szívrohamét is. A hasi, zsigeri zsír különösen veszélyes, mert gyulladáskeltő anyagokat termel, amelyek károsíthatják a szívet. 

5. Gyakran fogyaszt gyorsételt, cukros édességeket, süteményeket, üdítőket? 

Az egészségtelen étrend nemcsak a testsúlyra, hanem az egészséges szív fenntartására is káros. Törekedjen a zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonák, hüvelyesek és hal rendszeres fogyasztására, és minimalizálja a feldolgozott ételek bevitelét. 

6. Gyakran stresszel? 

A tartós stressz növeli a pulzust és a vérnyomást, hosszú távon pedig kárt tesz a szívben. Pihenésre és stresszkezelésre is szükség van az egészséges szív érdekében. 

7. Magas a vérnyomása? 

A tartósan magas vérnyomás megterheli a szívet. Az ideális érték 140/90 Hgmm alatt van. Rendszeres ellenőrzéssel és orvosi tanácsokkal megelőzhető a szívprobléma kialakulása. 

8. Cukorbeteg? 

A magas vércukorszint is elősegíti az érelmeszesedést. A cukorbetegeknek ezért különösen fontos az egészséges szív érdekében a vércukor és testsúly ellenőrzése. 

9. Volt már mellkasi fájdalma vagy hosszabb ideig tartó nyomásérzés a mellkasában? 

Az angina pectoris – koszorúérgörcs – jelei lehetnek a köhögés nélküli nyomás, szorítás, vagy fájdalom a mellkasban, esetleg a karba vagy a nyakba sugárzó érzés. Ha a fájdalom egyáltalán nem enyhül 5 perc elteltével sem, akkor kérjen segítséget. 

10. Volt már szívroham gyanújával vizsgálaton? 

Ha korábban már felmerült a szívroham gyanúja, fokozott figyelemmel kövesse a tüneteket, valamit egészséges táplálkozással és rendszeres mozgással támogassa az egészséges szív működését. 

 

 

