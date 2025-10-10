Egészséges szíve van? Egy rövid tesztből megtudhatja, hogy kell-e aggódnia

Világszinten a szívinfarktus a vezető halálokok közé tartozik. Az életmód, a táplálkozás, a stressz és a genetikai tényezők mind befolyásolják, mennyire marad erős és egészséges a szívünk. Bár sokan hajlamosak csak a tünetek megjelenésekor foglalkozni a kockázatokkal, a megfelelő megelőzés és a rendszeres önellenőrzés kulcsfontosságú a hosszú távú egészséges szív megőrzéséhez.

Egészséges szíve van? Egy rövid tesztből megtudhatja, aggódnia kell-e

A Focus.de tesztjével könnyedén kiderítheti, hogy milyen állapotban van a szíve.

Egészséges szíve van? Döntse el ezzel a gyors teszttel

1. Előfordult szívroham a családjában?

Ha közeli rokonainál, például szülőknél vagy testvéreknél már történt szívroham, akkor magasabb lehet a kockázati tényező, a genetika ugyanis szerepet játszhat a szívroham kialakulásában.

2. Naponta elszív egy doboz cigarettát?

A dohányzás nemcsak a tüdőre veszélyes, hanem az erekre is. A rendszeres, erős dohányzás jelentősen növeli a szívroham, a stroke és más szív- és érrendszeri problémák kialakulásának kockázatát. Az egészséges szív érdekében érdemes teljesen felhagyni a dohányzással.

3. Sportol?

A rendszeres mozgás segít megakadályozni az erek elmeszesedését és akár a már meglévő lerakódásokat is csökkentheti, ezzel mérsékelve a szívroham kockázatát. Hetente legalább két alkalommal javasolt 20 perc, vagy még több mozgás.

4. Túlsúlyos?

A túlsúly számos betegség kialakulásának kockázatát növeli, köztük a szívrohamét is. A hasi, zsigeri zsír különösen veszélyes, mert gyulladáskeltő anyagokat termel, amelyek károsíthatják a szívet.

5. Gyakran fogyaszt gyorsételt, cukros édességeket, süteményeket, üdítőket?

Az egészségtelen étrend nemcsak a testsúlyra, hanem az egészséges szív fenntartására is káros. Törekedjen a zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonák, hüvelyesek és hal rendszeres fogyasztására, és minimalizálja a feldolgozott ételek bevitelét.

6. Gyakran stresszel?

A tartós stressz növeli a pulzust és a vérnyomást, hosszú távon pedig kárt tesz a szívben. Pihenésre és stresszkezelésre is szükség van az egészséges szív érdekében.