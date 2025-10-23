Azt hiszi, egészségesen táplálkozik? Mutatjuk, melyik ételeket fogyasztja rosszul!

Rengeteg ember célja az egészséges táplálkozás, és sokan azt hiszik, hogy ehhez elég egészséges ételeket fogyasztaniuk. A helytelen elkészítés során azonban értékes tápanyagok veszhetnek el, így valójában nem is teszünk annyira jót a testünknek, mint gondolnánk – írja a FOCUS online. Néhány gyakran fogyasztott élelmiszer esetében különösen érdemes odafigyelni a megfelelő elkészítési módra – ezeket ugyanis szinte mindenki rosszul fogyasztja.
Ezek a leggyakoribb hibák az egészséges táplálkozáshoz vezető úton
A lenmag különösen egészségesnek számít, mivel gazdag omega-3 zsírsavakban és más fontos mikrotápanyagokban, például káliumban és magnéziumban. Ha azonban egészben fogyasztva iktatjuk be az étrendünkbe, a test nehezen tudja feltörni a kemény héjat. Ezért a magok emésztetlenül távoznak, és a bennük lévő tápanyagok nem hasznosulnak.
A szakértők azt javasolják, hogy a lenmagot fogyasztás előtt törjük össze vagy nyomjuk szét.
Alternatívaként a magokat áztathatjuk is, de ilyenkor figyelni kell, hogy elegendő folyadékot fogyasszunk az emésztési problémák elkerülése érdekében.
A grillezett kukorica sokaknál szerepel a kedvenc ételek listáján, azonban a mag külső héja – amely cellulózból áll – nem feltétlenül az emésztőrendszerünk barátja. Aki alaposan megrágja a kukoricát, nagyobb esélyt ad a szervezetnek, hogy hozzájusson az értékes tápanyagokhoz, például E-vitaminhoz és káliumhoz.
A forró citrom népszerű házi gyógymód nátha esetén. Akik azonban ki akarják használni a citrom C-vitamin-tartalmát, figyeljenek rá, hogy a vizet ne forrósítsák túl. A C-vitamin hőérzékeny, 40 °C felett lebomlik. Az italt ezért csak fogyasztható hőmérsékletre melegítsük.
A zabpelyhet gyakran az egészséges táplálkozás alapjaként emlegetik, főleg magas vastartalma miatt kedvelt. Itt azonban gyakran előfordul egy hiba: a zabpehelyben lévő fitátok gátolhatják a vas felszívódását. Ha tehát valaki csak tejjel készíti el a zabpelyhet, csökkenti a vas hasznosulását.
Ezért jobb, ha a zabpelyhet áztatjuk vagy főzzük, például zabkásaként.
Biztosabb hatás érdekében C-vitaminban gazdag gyümölcsökkel, például narancssal vagy ribizlivel kombinálva érdemes bevinni az étrendünkbe. Zöldségek terén sokaknál a sárgarépa a favorit: magas béta-karotin-tartalma kifejezetten jó a szem egészségének. Nyersen azonban sok tápanyag elveszik. A főzés és pürésítés növeli a béta-karotin hasznosulását.
A rizs sok háztartásban tartozik az alapételek közé, de a helytelen elkészítése komoly egészségügyi kockázatot jelenthet. A rizs gyakran tartalmaz arzént, egy félfémes elemet, amelyet nem egészséges túl nagy mennyiségben fogyasztani.
Egyszerű trükk az arzén csökkentésére, ha a rizst főzés előtt alaposan megmossuk vagy több órán át áztatjuk.
A barna rizs helyett, amely több arzént tartalmazhat, a fehér rizs jobb alternatíva. Bár kevesebb tápanyagot tartalmaz, az arzénszint is alacsonyabb.