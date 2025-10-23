Azt hiszi, egészségesen táplálkozik? Mutatjuk, melyik ételeket fogyasztja rosszul!

Rengeteg ember célja az egészséges táplálkozás, és sokan azt hiszik, hogy ehhez elég egészséges ételeket fogyasztaniuk. A helytelen elkészítés során azonban értékes tápanyagok veszhetnek el, így valójában nem is teszünk annyira jót a testünknek, mint gondolnánk – írja a FOCUS online. Néhány gyakran fogyasztott élelmiszer esetében különösen érdemes odafigyelni a megfelelő elkészítési módra – ezeket ugyanis szinte mindenki rosszul fogyasztja.

Az egészséges táplálkozás nem merül ki a jó alapanyagokban - Fotó: Pexels

Ezek a leggyakoribb hibák az egészséges táplálkozáshoz vezető úton

A lenmag különösen egészségesnek számít, mivel gazdag omega-3 zsírsavakban és más fontos mikrotápanyagokban, például káliumban és magnéziumban. Ha azonban egészben fogyasztva iktatjuk be az étrendünkbe, a test nehezen tudja feltörni a kemény héjat. Ezért a magok emésztetlenül távoznak, és a bennük lévő tápanyagok nem hasznosulnak.

A szakértők azt javasolják, hogy a lenmagot fogyasztás előtt törjük össze vagy nyomjuk szét.

Alternatívaként a magokat áztathatjuk is, de ilyenkor figyelni kell, hogy elegendő folyadékot fogyasszunk az emésztési problémák elkerülése érdekében.

A grillezett kukorica sokaknál szerepel a kedvenc ételek listáján, azonban a mag külső héja – amely cellulózból áll – nem feltétlenül az emésztőrendszerünk barátja. Aki alaposan megrágja a kukoricát, nagyobb esélyt ad a szervezetnek, hogy hozzájusson az értékes tápanyagokhoz, például E-vitaminhoz és káliumhoz.

A forró citrom népszerű házi gyógymód nátha esetén. Akik azonban ki akarják használni a citrom C-vitamin-tartalmát, figyeljenek rá, hogy a vizet ne forrósítsák túl. A C-vitamin hőérzékeny, 40 °C felett lebomlik. Az italt ezért csak fogyasztható hőmérsékletre melegítsük.

A zabpelyhet gyakran az egészséges táplálkozás alapjaként emlegetik, főleg magas vastartalma miatt kedvelt. Itt azonban gyakran előfordul egy hiba: a zabpehelyben lévő fitátok gátolhatják a vas felszívódását. Ha tehát valaki csak tejjel készíti el a zabpelyhet, csökkenti a vas hasznosulását.

Ezért jobb, ha a zabpelyhet áztatjuk vagy főzzük, például zabkásaként.

Biztosabb hatás érdekében C-vitaminban gazdag gyümölcsökkel, például narancssal vagy ribizlivel kombinálva érdemes bevinni az étrendünkbe. Zöldségek terén sokaknál a sárgarépa a favorit: magas béta-karotin-tartalma kifejezetten jó a szem egészségének. Nyersen azonban sok tápanyag elveszik. A főzés és pürésítés növeli a béta-karotin hasznosulását.