Ezzel a diétával akár megmenthetjük a világot!

Az egészséges táplálkozás nem csupán egyéni döntés, hanem globális kérdés is. A kutatók szerint a fenntartható étrend bevezetése egyszerre javíthatja az egészséget és mérsékelheti a klímaváltozás hatásait.
A 2025-ös EAT-Lancet Bizottság jelentése szerint a világ lakossága 2050-re hozzáférhetne egészséges, kulturálisan megfelelő és fenntartható élelmiszerhez, ha az országok közösen bevezetnék a „bolygó-egészség diétát”. Ez a fenntartható étrend elsősorban gyümölcsökre, zöldségekre, hüvelyesekre, olajos magvakra és teljes kiőrlésű gabonákra épül.
A környezetbarát étkezés mellett mérsékelt mennyiségű hús- és tejtermékfogyasztást enged, miközben visszafogja a cukor, a só és a telített zsírok bevitelét.
Walter Willett, a Harvard professzora hangsúlyozta, hogy a bolygóbarát diéta nem tiltja, hanem korlátozza az állati eredetű ételeket. A mediterrán étrendhez hasonló elvek mentén napi egy adag tejtermék és állati fehérje, valamint heti egyszer kis mennyiségű vörös hús fér bele. Ezáltal az egészséges életmód szélesebb körben elérhetővé válhat.
Johan Rockström, a bizottság másik társelnöke kiemelte, hogy az étrendváltás mellett szükséges a föld- és vízgazdálkodás, valamint az ökoszisztémák fenntartható kezelése is. A fenntarthatóság szempontjából kulcsfontosságú az élelmiszer-pazarlás visszaszorítása, hogy mindenki számára biztosítható legyen az elegendő és egészséges élelem.
A jelentés szerint az étrendváltás, a fenntartható élelmiszerrendszer kialakítása és az élelmezés átalakítása évente akár 15 millió korai halálesetet előzhetne meg. Az Egyesült Államokban például a felnőttkori korai halálozások harmada elkerülhető lenne. Emellett az élelmiszer-termelésből és -szállításból eredő kibocsátás több mint felére csökkenne, így az egészséges táplálkozás közvetlenül hozzájárulna a klímaváltozás mérsékléséhez.
Az egészségügyi kiadások csökkenése, az ökoszisztémák helyreállítása és a fenntarthatóság erősödése révén az egészséges táplálkozás hosszú távon egyaránt szolgálja az emberiség és a bolygó érdekeit
– számol be a CNN.