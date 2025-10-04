Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kaszás Nikolett barátja elárulta, hogy miért végezhetett magával a fiatal nő

ökoszisztéma

Ezzel a diétával akár megmenthetjük a világot!

7 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A tudósok szerint az emberiség jövőjét egyetlen étrend is képes lehet átformálni. Az egészséges táplálkozás a bolygóbarát diéta révén új alapokra helyezheti az élelmezést. A változás azonban közös cselekvést igényel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ökoszisztémaklímaváltozás hatásaidiétagyümölcsegészséges életmód

Az egészséges táplálkozás nem csupán egyéni döntés, hanem globális kérdés is. A kutatók szerint a fenntartható étrend bevezetése egyszerre javíthatja az egészséget és mérsékelheti a klímaváltozás hatásait.

Az egészséges táplálkozás alapja a friss zöldségek, gyümölcsök és teljes értékű gabonák rendszeres fogyasztása.
Az egészséges táplálkozás alapja a friss zöldségek, gyümölcsök és teljes értékű gabonák rendszeres fogyasztása.
Fotó: CHASSENET / BSIP via AFP

Egészséges táplálkozás és a bolygó jövője

A 2025-ös EAT-Lancet Bizottság jelentése szerint a világ lakossága 2050-re hozzáférhetne egészséges, kulturálisan megfelelő és fenntartható élelmiszerhez, ha az országok közösen bevezetnék a „bolygó-egészség diétát”. Ez a fenntartható étrend elsősorban gyümölcsökre, zöldségekre, hüvelyesekre, olajos magvakra és teljes kiőrlésű gabonákra épül.

 A környezetbarát étkezés mellett mérsékelt mennyiségű hús- és tejtermékfogyasztást enged, miközben visszafogja a cukor, a só és a telített zsírok bevitelét.

Mutatjuk, hogy mivel csökkenthető drámain a szívinfarktus kockázata

Walter Willett, a Harvard professzora hangsúlyozta, hogy a bolygóbarát diéta nem tiltja, hanem korlátozza az állati eredetű ételeket. A mediterrán étrendhez hasonló elvek mentén napi egy adag tejtermék és állati fehérje, valamint heti egyszer kis mennyiségű vörös hús fér bele. Ezáltal az egészséges életmód szélesebb körben elérhetővé válhat.

Zsírmájbetegség és az egészséges táplálkozás kapcsolata
A fenntartható étrend célja, hogy kiegyensúlyozza az emberi egészség igényeit és a bolygó erőforrásait.
Fotó: Unsplash

Egészséges életmód gazdasági és társadalmi előnyei

Johan Rockström, a bizottság másik társelnöke kiemelte, hogy az étrendváltás mellett szükséges a föld- és vízgazdálkodás, valamint az ökoszisztémák fenntartható kezelése is. A fenntarthatóság szempontjából kulcsfontosságú az élelmiszer-pazarlás visszaszorítása, hogy mindenki számára biztosítható legyen az elegendő és egészséges élelem.

7 egészséges szokás, ami valójában árt a szervezetünknek

A bolygóbarát diéta mérsékli a húsfogyasztást, miközben előtérbe helyezi a növényi alapú ételeket

A jelentés szerint az étrendváltás, a fenntartható élelmiszerrendszer kialakítása és az élelmezés átalakítása évente akár 15 millió korai halálesetet előzhetne meg. Az Egyesült Államokban például a felnőttkori korai halálozások harmada elkerülhető lenne. Emellett az élelmiszer-termelésből és -szállításból eredő kibocsátás több mint felére csökkenne, így az egészséges táplálkozás közvetlenül hozzájárulna a klímaváltozás mérsékléséhez.

kertészkedés
A kertészkedés ma már nem csupán a növények szeretetéről szól, hanem arról is, hogyan tudunk alkalmazkodni a klímaváltozás kihívásaihoz.
Fotó: AFP
  • A gazdasági hatások sem elhanyagolhatók: a rendszer átalakítása évente mintegy 5 billió dollár megtakarítást eredményezhetne, miközben a szükséges beruházás nagysága 200–500 milliárd dollárra tehető.

Az egészségügyi kiadások csökkenése, az ökoszisztémák helyreállítása és a fenntarthatóság erősödése révén az egészséges táplálkozás hosszú távon egyaránt szolgálja az emberiség és a bolygó érdekeit

 – számol be a CNN.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!