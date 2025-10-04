Ezzel a diétával akár megmenthetjük a világot!

Az egészséges táplálkozás nem csupán egyéni döntés, hanem globális kérdés is. A kutatók szerint a fenntartható étrend bevezetése egyszerre javíthatja az egészséget és mérsékelheti a klímaváltozás hatásait.

Az egészséges táplálkozás alapja a friss zöldségek, gyümölcsök és teljes értékű gabonák rendszeres fogyasztása.

Fotó: CHASSENET / BSIP via AFP

Egészséges táplálkozás és a bolygó jövője

A 2025-ös EAT-Lancet Bizottság jelentése szerint a világ lakossága 2050-re hozzáférhetne egészséges, kulturálisan megfelelő és fenntartható élelmiszerhez, ha az országok közösen bevezetnék a „bolygó-egészség diétát”. Ez a fenntartható étrend elsősorban gyümölcsökre, zöldségekre, hüvelyesekre, olajos magvakra és teljes kiőrlésű gabonákra épül.

A környezetbarát étkezés mellett mérsékelt mennyiségű hús- és tejtermékfogyasztást enged, miközben visszafogja a cukor, a só és a telített zsírok bevitelét.

Walter Willett, a Harvard professzora hangsúlyozta, hogy a bolygóbarát diéta nem tiltja, hanem korlátozza az állati eredetű ételeket. A mediterrán étrendhez hasonló elvek mentén napi egy adag tejtermék és állati fehérje, valamint heti egyszer kis mennyiségű vörös hús fér bele. Ezáltal az egészséges életmód szélesebb körben elérhetővé válhat.

A fenntartható étrend célja, hogy kiegyensúlyozza az emberi egészség igényeit és a bolygó erőforrásait.

Fotó: Unsplash

Egészséges életmód gazdasági és társadalmi előnyei

Johan Rockström, a bizottság másik társelnöke kiemelte, hogy az étrendváltás mellett szükséges a föld- és vízgazdálkodás, valamint az ökoszisztémák fenntartható kezelése is. A fenntarthatóság szempontjából kulcsfontosságú az élelmiszer-pazarlás visszaszorítása, hogy mindenki számára biztosítható legyen az elegendő és egészséges élelem.

A bolygóbarát diéta mérsékli a húsfogyasztást, miközben előtérbe helyezi a növényi alapú ételeket

A jelentés szerint az étrendváltás, a fenntartható élelmiszerrendszer kialakítása és az élelmezés átalakítása évente akár 15 millió korai halálesetet előzhetne meg. Az Egyesült Államokban például a felnőttkori korai halálozások harmada elkerülhető lenne. Emellett az élelmiszer-termelésből és -szállításból eredő kibocsátás több mint felére csökkenne, így az egészséges táplálkozás közvetlenül hozzájárulna a klímaváltozás mérsékléséhez.