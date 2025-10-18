Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Trump olyan dörgedelmes üzenetet küldött, hogy Zelenszkij fülét-farkát behúzta

autóbaleset

Pár pillanaton múlt a sofőr élete, lángoló autóból húzta ki a hős rendőr – videó

50 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Betonfalnak csapódott egy gépkocsi az autópályán Texasban. Az égő autóból egy rendőr mentette ki az eszméletlen sofőrt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autóbalesetTexaskigyulladt autórendőrség

2025. szeptember 30-án, körülbelül 0:10-kor egy Mesquite-i rendőrtiszt egy baleset szemtanúja volt az autópályán, miután a sofőr egy betonkorlátnak ütközött. A jármű szinte azonnal kigyulladt, ám a rendőr gyorsan a helyszínre hajtott, majd habozás nélkül kihúzta a vezetőt az égő autóból, majd a kiérkező társával ellátta – írja a New York Post.

A rendőrnek az égő autóból kellett kimentenie a sofőrt. (A kép illusztráció.)
A rendőrnek az égő autóból kellett kimentenie a sofőrt. (A kép illusztráció.)

A helyi rendőrség a Facebookon osztott meg egy megdöbbentő videót a történtekről. 

Ittas volt az égő autó sofőrje

Mint írják:

"Ez a bátor cselekedet erőteljes emlékeztetőül szolgál arra a bátorságra és elkötelezettségre, amelyet rendőreink nap mint nap mutatnak, valamint az ittas vezetés nagyon is valós veszélyeire. Az alkoholfogyasztás és a vezetés nem fér össze. Egyetlen döntés másodpercek alatt tragédiához vezethet. Hálásak vagyunk, hogy senki más nem sérült meg ebben a balesetben, és arra buzdítunk mindenkit, hogy hozza meg a helyes döntést: tervezzen fuvart, hívjon fel egy barátot, vagy vegyen igénybe egy fuvarmegosztást."


 Az Origón megírtuk, hogy szeptemberben az M1-es autópályán nem volt ilyen szerencsés egy hölgy sofőr, aki bennégett a kocsijában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!