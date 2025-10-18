Pár pillanaton múlt a sofőr élete, lángoló autóból húzta ki a hős rendőr – videó

2025. szeptember 30-án, körülbelül 0:10-kor egy Mesquite-i rendőrtiszt egy baleset szemtanúja volt az autópályán, miután a sofőr egy betonkorlátnak ütközött. A jármű szinte azonnal kigyulladt, ám a rendőr gyorsan a helyszínre hajtott, majd habozás nélkül kihúzta a vezetőt az égő autóból, majd a kiérkező társával ellátta – írja a New York Post.

A rendőrnek az égő autóból kellett kimentenie a sofőrt. (A kép illusztráció.)

A helyi rendőrség a Facebookon osztott meg egy megdöbbentő videót a történtekről.

Ittas volt az égő autó sofőrje

Mint írják:

"Ez a bátor cselekedet erőteljes emlékeztetőül szolgál arra a bátorságra és elkötelezettségre, amelyet rendőreink nap mint nap mutatnak, valamint az ittas vezetés nagyon is valós veszélyeire. Az alkoholfogyasztás és a vezetés nem fér össze. Egyetlen döntés másodpercek alatt tragédiához vezethet. Hálásak vagyunk, hogy senki más nem sérült meg ebben a balesetben, és arra buzdítunk mindenkit, hogy hozza meg a helyes döntést: tervezzen fuvart, hívjon fel egy barátot, vagy vegyen igénybe egy fuvarmegosztást."



