Törött lábakkal találták az egy napos elefántot, története az egész világot bejárta – videó

A Bueng-Chawak vadvédelmi központ orvosai és gondozói szinte a lehetetlent vitték véghez, amikor megmentették Khao Tom életét. A mindössze 24 órás elefánt egy maniókaföldön került elő, csorda nélkül, legyengülten, gyulladt sebekkel a hátsó lábain. Helyiek találták meg és szállították be a központba, ahol Dr. Natthanon Panpetch és csapata azonnal megkezdte a kezelést – számol be a Bild.

Khao Tom, a bátor elefánt, most már önállóan próbál járni - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Az első napok válságosak voltak: láz, gyulladás, duzzanat és veszélyesen alacsony vércukorszint nehezítette az állapotát. Október 13-án már a keringése is összeomlott – de a kis harcos nem adta fel.

Az újszülött elefánt, Khao Tom napról napra erősebb

A kis elefánt most már lábsínekkel és egy speciális támogató állvánnyal tanul újra járni. A kezelések között ízületi nyújtások, ultrahangterápia és mágneses izomstimuláció is szerepel, hogy visszanyerje erejét és mozgáskoordinációját.

Az orvosok szerint Khao Tom állapota napról napra javul: tejet és vizet iszik, laboreredményei rendben vannak, a sebei szépen gyógyulnak. A gondozók probiotikumokkal és hidegen sajtolt kókuszolajjal támogatják az emésztését, miközben egy latex- és légmatrac kombinációján pihen, hogy elkerülje a felfekvéseket.