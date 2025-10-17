Hírlevél

Kiderült: Putyin ezeken az útvonalakon érkezhet Magyarországra

Óriási gondban a Liverpool, de miért Szoboszlaié a piszkos munka?

Törött lábakkal találták az egy napos elefántot, története az egész világot bejárta – videó

Thaiföldön egy kiselefánt története hódította meg az emberek szívét. Khao Tom, az újszülött elefánt napokig élet és halál között lebegett, de az orvosok és gondozók kitartásának hála most újra talpon van, és napról napra erősebb.
A Bueng-Chawak vadvédelmi központ orvosai és gondozói szinte a lehetetlent vitték véghez, amikor megmentették Khao Tom életét. A mindössze 24 órás elefánt egy maniókaföldön került elő, csorda nélkül, legyengülten, gyulladt sebekkel a hátsó lábain. Helyiek találták meg és szállították be a központba, ahol Dr. Natthanon Panpetch és csapata azonnal megkezdte a kezelést – számol be a Bild.

elefánt
Khao Tom, a bátor elefánt, most már önállóan próbál járni - Illusztráció
Fotó: Unsplash

Az első napok válságosak voltak: láz, gyulladás, duzzanat és veszélyesen alacsony vércukorszint nehezítette az állapotát. Október 13-án már a keringése is összeomlott – de a kis harcos nem adta fel.

Az újszülött elefánt, Khao Tom napról napra erősebb

A kis elefánt most már lábsínekkel és egy speciális támogató állvánnyal tanul újra járni. A kezelések között ízületi nyújtások, ultrahangterápia és mágneses izomstimuláció is szerepel, hogy visszanyerje erejét és mozgáskoordinációját.

Az orvosok szerint Khao Tom állapota napról napra javul: tejet és vizet iszik, laboreredményei rendben vannak, a sebei szépen gyógyulnak. A gondozók probiotikumokkal és hidegen sajtolt kókuszolajjal támogatják az emésztését, miközben egy latex- és légmatrac kombinációján pihen, hogy elkerülje a felfekvéseket.

Ez a cuki videó még a legkeményebb szíveket is meglágyítja. Részletek az Origo oldalán.

 

