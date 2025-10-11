Új kutatás: a népszerű stresszlevezető szokás súlyosan roncsolhatja a szervezetet

Egy vezető szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy az elektromos cigaretta használata növelheti a hosszú távú Covid-károsodás kockázatát. A vírusfertőzések száma újra emelkedik, miközben emberek milliói használnak e-cigarettát nap mint nap — akár betegen, akár lábadozás közben - írja a DailyMail.

Az elektromos cigaretta használata növelheti a tüdő- és érrendszeri károsodás esélyét, különösen Covid-fertőzés után Fotó:Illusztráció/Unsplash

Keith Rochfort, a Dublini Városi Egyetem biotudományi professzora szerint a tüdőszövet, amely az oxigén vérbe jutását biztosítja, rendkívül érzékeny. „Az elektromos cigaretta pontosan akkor gyengíti ezt a szövetet, amikor a szervezetnek a legnagyobb szüksége lenne a védelemre” — hangsúlyozta a The Conversation oldalán.

Az elektromos cigaretta okozta gyulladás, vérrögképződés és lassabb gyógyulás

A professzor rámutatott, hogy az elektromos cigaretta irritálja az érfalakat és gyulladást okoz, miközben a Covid gyulladásos molekulákkal árasztja el a tüdőt — a kettő együtt „tökéletes vihart” idéz elő a szervezetben.

Ez folyadékfelhalmozódáshoz, oxigénhiányhoz és vérrögképződéshez vezethet. A már legyengült tüdő nehezebben regenerálódik, ami elhúzódó fáradtságot, légszomjat és lassabb felépülést eredményezhet.

Rochfort hozzátette: „A tüdő papírvékony vér-levegő gátja normál esetben rugalmas, de az elektromos cigaretta meggyengíti, így a Covid-fertőzés sokkal nehezebben győzhető le.”

Vegyi anyagok és fémrészecskék a tüdőben

Az elektromos cigaretta gőze oldószereket, ízesítő vegyületeket és fémrészecskéket tartalmaz, amelyek mélyre jutva irritálják az endotéliumot, az érfalak belső, védőrétegét. Ez a réteg felel azért, hogy megakadályozza a vérrögképződést és szabályozza a tápanyagok, hormonok, valamint immunsejtek mozgását a véráramon belül.

Több tanulmány kimutatta, hogy az elektromos cigaretta endotél-diszfunkciót okozhat — vagyis meggyengíti a védelmi rendszert még fiatal, egészséges embereknél is. Rochfort saját kutatásai szerint már rövid idejű használat is megemeli a gyulladásos és stressz-markerek szintjét a vérben.

„A tudomány folyamatosan fejlődik, de az üzenet egyértelmű — az elektromos cigaretta aláássa az érrendszer egészségét. Még az ideiglenes abbahagyása is segíti a tüdőt és az ereket a regenerációban” — figyelmeztetett a professzor.

Az elektromos cigaretta nem ártalmatlan alternatíva — különösen nem a Covid-járvány idején. Az orvosok szerint már a rövid idejű leállás is segítheti a szervezetet a regenerálódásban, és csökkentheti a hosszú Covid kockázatát.