Itt az új „csodaélelmiszer”, amely csökkenti a szívroham és a rák kockázatát

Egy hagyományos ázsiai élelmiszer, a kimchi lehet a szívbetegségek, szívroham és a vastagbélrák elleni harc egyik legerősebb természetes szövetségese – állítja egy friss dél-koreai kutatás.

A kimchi egy egyszerű élelmiszer, de hatásos lehet a rák kialakulása ellen

A kimchi, amely fermentált káposztát, retket, fokhagymát és csípős fűszereket tartalmaz, nemcsak a koreai konyha alapétele, hanem egyre nagyobb figyelmet kap világszerte egészségügyi hatásai miatt.

Egy új tanulmány kimutatta, hogy a kimchi rendszeres, de mérsékelt fogyasztása (napi 1-3 adag) hozzájárulhat a vérnyomás csökkentéséhez, javíthatja a vérzsírszinteket és optimalizálhatja a vércukorszintet – mindezzel mérsékelve a szívbetegségek és más krónikus betegségek kialakulásának kockázatát – írja a Daily Mail.

Olcsó élelmiszer a kimchi

A kutatók szerint az ételben található természetes probiotikumok segítenek helyreállítani a bél mikrobiomjának egyensúlyát, ami közvetetten az immunrendszer működésére és a gyulladásos folyamatokra is pozitív hatással van. Ezenkívül a kimchi fogyasztása összefüggésbe hozható a vastagbélben előforduló polipok kialakulásának csökkenésével is, melyek hosszú távon daganatos elváltozásokká alakulhatnak. Bár a kimchi nem helyettesíti az egészséges életmód egyéb elemeit – mint a kiegyensúlyozott étrend, a mozgás, az alkoholfogyasztás mérséklése vagy a dohányzás kerülése –, a tanulmány szerint érdemes lehet rendszeresen beiktatni az étrendünkbe, akár saláták, szendvicsek, vagy főételek kiegészítőjeként. Ráadásul nem is drága, az élelmiszerboltokban körülbelül 2 dollárba (660 Ft) kerülhet.