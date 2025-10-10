Hírlevél

Itt az új orosz Atom-fegyver

élelmiszer kimchi

Itt az új „csodaélelmiszer”, amely csökkenti a szívroham és a rák kockázatát

Egy új tanulmány szerint létezik egy olcsó „csodaétel”, amely segíthet csökkenteni a szívroham és a vastagbélrák kockázatát. Az egészséges vérnyomás, vérzsírszint és bélflóra megőrzése révén ez az egyszerű, gyakran elérhető élelmiszer az egészségmegőrzés titkos fegyvere lehet.
Egy hagyományos ázsiai élelmiszer, a kimchi lehet a szívbetegségek, szívroham és a vastagbélrák elleni harc egyik legerősebb természetes szövetségese – állítja egy friss dél-koreai kutatás.

A person soaks the napa cabbage in the kimchi paste during the preparation of fermented Korean food, Kimchi, on November 10, 2024. (Photo by Romy Arroyo Fernandez/NurPhoto) (Photo by Romy Arroyo Fernandez / NurPhoto via AFP), kimchi, élelmiszer
A kimchi egy egyszerű élelmiszer, de hatásos lehet a rák kialakulása ellen
Fotó: ROMY ARROYO FERNANDEZ / NurPhoto

A kimchi, amely fermentált káposztát, retket, fokhagymát és csípős fűszereket tartalmaz, nemcsak a koreai konyha alapétele, hanem egyre nagyobb figyelmet kap világszerte egészségügyi hatásai miatt. 

Egy új tanulmány kimutatta, hogy a kimchi rendszeres, de mérsékelt fogyasztása (napi 1-3 adag) hozzájárulhat a vérnyomás csökkentéséhez, javíthatja a vérzsírszinteket és optimalizálhatja a vércukorszintet – mindezzel mérsékelve a szívbetegségek és más krónikus betegségek kialakulásának kockázatát – írja a Daily Mail.

Olcsó élelmiszer a kimchi 

A kutatók szerint az ételben található természetes probiotikumok segítenek helyreállítani a bél mikrobiomjának egyensúlyát, ami közvetetten az immunrendszer működésére és a gyulladásos folyamatokra is pozitív hatással van. Ezenkívül a kimchi fogyasztása összefüggésbe hozható a vastagbélben előforduló polipok kialakulásának csökkenésével is, melyek hosszú távon daganatos elváltozásokká alakulhatnak. Bár a kimchi nem helyettesíti az egészséges életmód egyéb elemeit – mint a kiegyensúlyozott étrend, a mozgás, az alkoholfogyasztás mérséklése vagy a dohányzás kerülése –, a tanulmány szerint érdemes lehet rendszeresen beiktatni az étrendünkbe, akár saláták, szendvicsek, vagy főételek kiegészítőjeként. Ráadásul nem is drága, az élelmiszerboltokban körülbelül 2 dollárba (660 Ft) kerülhet.

 

 

