Titkos város a Holdon? Egy kutató szerint hamarosan kiderül az igazság!

Egy amerikai geológus és író, Gregg Braden, a Joe Rogan podcast egyik interjújában arról beszélt, hogy az élet a Holdon nem a jövő, hanem a múlt. Szerinte az űrhajósok hamarosan olyan felfedezést tehetnek, amely örökre megváltoztatja az emberiség történetét. A kutató szerint 50 000 évvel ezelőtt egy elveszett civilizáció élt a Holdon, amely fejlett technológiával rendelkezett, és egy pusztító űrháborúban semmisült meg. A közelgő űrutazások – főként Kína és India új holdexpedíciói – szerinte olyan bizonyítékokat tárnak majd fel, amelyeket a múltban a titkos NASA küldetések elhallgattak.
Braden állítása szerint a NASA Clementine-missziójának felvételein mesterséges, 90 fokos szögű formák láthatók, amelyek nem illenek a természetes geológiai mintázatokba. Ezek a szerkezetek szerinte összefüggésben állhatnak a Mars Cydonia-régiójának híres „Arcával” és piramisszerű képződményeivel. A kutató úgy véli, a rejtett holdbázis és a mesterséges struktúrák bizonyítékai már régóta az archívumokban vannak, csak soha nem kerültek nyilvánosságra.
Braden szerint több Apollo-űrhajós, köztük Neil Armstrong és Buzz Aldrin, is látott megmagyarázhatatlan szerkezeteket a Holdon, de a közvetítéseket megszakították, és a NASA elhallgatta a történteket.
A tudományos közösség ugyanakkor kitart amellett, hogy eddig semmilyen hiteles bizonyíték nem utal mesterséges eredetű építményekre vagy írásokra sem a Holdon, sem a Marson.
Ennek ellenére Braden szerint a közelgő kínai és indiai űrmissziók élő adásban közvetítik majd a felfedezéseiket, és ez új fejezetet nyithat az élet a Holdon elméletének kutatásában. A geológus úgy véli, ha igazolódik az ősi civilizáció a Holdon elmélete, az nemcsak a rejtett holdbázis legendáját erősítené, hanem alapjaiban írná át az emberiség történetét.
A tudományosan nem igazolt, de határozottan érdekes elméletről a Daily Mail nevű brit bulvárlap segítségével tájékoztattuk önöket.