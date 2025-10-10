Hírlevél

Florida

Falat bontottak, daruval mentették ki a 270 kilós extrém elhízott férfit – videó

Nem mindennapi feladatot kellett megoldaniuk a tűzoltóknak az Egyesült Államokban. A mentőket egy erősen túlsúlyos férfihoz riasztották, a helyszínen azonban kiderült, hogy a több mint 270 kilós férfi nem tud járni a súlya miatt, ezért a tűzoltóknak rögtönözniük kellett.
Raklapon, daru segítségével mentettek ki egy erősen elhízott férfit Florida államban, akihez rosszullét miatt riasztották a mentőket – írja a DailyMail

Raklapon, daru segítségével mentettek ki egy erősen elhízott férfit Florida államban

A 272 kilogramm súlyú West Palm Beach-i férfi súlya miatt már nem tudott mozogni, sem a lépcsőn lemenni, egészségügyi állapota miatt azonban mentőre volt szüksége. 

Megbontották az épületet az elhízott férfi kimentése miatt

A helyszínen tartózkodó tűzoltók megbontották a teraszkorlátot és az épület falát, majd egy hatalmas raklapon rögzítették a túlsúlyos beteget, akit egy daru segítségével emeltek le az emeletről. 

A mentők a helyszíni ellátás után stabil állapotban szállították kórházba a férfit. 

Az extrém elhízás egyre gyakoribb probléma az Egyesült Államokban, ahol a felnőtt lakosság több mint 40 százaléka elhízott, ezen belül közel 10 százalékuk erősen elhízott, ami azt jelenti, hogy a testtömegindex (BMI) 40 vagy annál magasabb értéket mutat. 

@dailymail A 600-pound man has been rescued from his Florida home using a crane and a shipping pallet, in shocking footage shared online. The unnamed man was lifted to safety after suffering a 'sudden medical crisis' in West Palm Beach on Tuesday, according to Hype Fresh. He was unable to pass down the stairway or exit through doors due to his size and undisclosed health complications. Read more at Daily Mail. #news #viral #crazy ♬ original sound - Daily Mail

 

