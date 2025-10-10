Falat bontottak, daruval mentették ki a 270 kilós extrém elhízott férfit – videó

Raklapon, daru segítségével mentettek ki egy erősen elhízott férfit Florida államban, akihez rosszullét miatt riasztották a mentőket – írja a DailyMail.

Raklapon, daru segítségével mentettek ki egy erősen elhízott férfit Florida államban

A 272 kilogramm súlyú West Palm Beach-i férfi súlya miatt már nem tudott mozogni, sem a lépcsőn lemenni, egészségügyi állapota miatt azonban mentőre volt szüksége.

Megbontották az épületet az elhízott férfi kimentése miatt

A helyszínen tartózkodó tűzoltók megbontották a teraszkorlátot és az épület falát, majd egy hatalmas raklapon rögzítették a túlsúlyos beteget, akit egy daru segítségével emeltek le az emeletről.

A mentők a helyszíni ellátás után stabil állapotban szállították kórházba a férfit.

Az extrém elhízás egyre gyakoribb probléma az Egyesült Államokban, ahol a felnőtt lakosság több mint 40 százaléka elhízott, ezen belül közel 10 százalékuk erősen elhízott, ami azt jelenti, hogy a testtömegindex (BMI) 40 vagy annál magasabb értéket mutat.