Elizabeth Taylor elárulta, ki volt hét sztárférje közül a legjobb szexpartner

A legendás Elizabeth Taylor magánélete éppoly izgalmas volt, mint a filmjei. A színésznő hétszer ment férjhez, de mint kiderült, csak egyetlen ember volt számára az igazi — Richard Burton – írja a NewyorkPost.

Elizabeth Taylor és Richard Burton szerelme legendává vált — a sztár szerint ő volt az igazi mind a szívben, mind az ágyban. Fotó: MGM / Collection ChristopheL via AFP

Elizabeth Taylor titkai: így emlékezett vissza élete legnagyobb szerelmére

Barátnője, a 82 éves divattervező Vicky Tiel a People magazinnak mesélt Taylor legintimebb titkairól:

Mindig a szexről beszéltünk. Elizabeth kedvenc partnere egyértelműen Richard volt. A szerelme volt egy életen át.

Tiel szerint Taylor „vidám, felszabadult nő” volt, aki sosem vett semmit túl komolyan, még a szerelmi csalódásokat sem. A tervező elárulta: Taylor még a fürdőkádját is a Richard Burtonnel közös képekkel díszítette — körben húsz gyönyörű fotó keretezte a kádat.

A pár két alkalommal is összeházasodott (1964–1974, majd rövid időre 1975-ben), és szerelmük egészen Burton 1984-es haláláig tartott.

Richard halála előtt két nappal felhívott, és azt mondta, mindig Elizabethet fogja a legjobban szeretni” — emlékezett vissza Tiel

A két sztár kapcsolata a filmforgatások idején, a „Kleopátra” munkálatai alatt bontakozott ki, és a hatvanas évek egyik legnagyobb hollywoodi szerelmi történetévé vált.

Ma ismét reneszánszát éli Taylor öröksége: a „Elizabeth Taylor: Rebel Superstar” című dokusorozat, melynek executive producere Kim Kardashian, a Fox Nation platformon fut. Emellett Taylor Swift legújabb albumán is szerepel egy dal Elizabeth Taylor címmel.

Taylor fia, Christopher Wilding szerint nem véletlen a párhuzam:

„Anyám és Taylor Swift is a női erő megtestesítői.”

Korábban már írtunk róla, hogy a színésznő életét több tragédia is beárnyékolta, mégis minden alkalommal erőt tudott meríteni a veszteségeiből.