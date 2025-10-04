Kiderült, miért élnek tovább a nők, mint a férfiak!

Egy nagyszabású vizsgálat több száz emlős- és madárfaj adatait elemezte, hogy választ találjon arra, miért élnek tovább a nők. Az eredmények megerősítették: az élettartam nem pusztán véletlen, hanem genetikai és viselkedési tényezők eredménye.

Miért élnek tovább a nők, mint a férfiak? – A meglepő választ a kromoszómák, a szexuális viselkedés és energiafelhasználás, valamint az evolúció hordozza (illusztráció)

Miért élnek tovább a nők? Nőstény emlősök előnyei

A kutatás 528 emlős- és 648 madárfaj állatkerti, valamint 110 vadon élő populációjának adatait vizsgálta. Az elemzés szerint a nőstény emlősök átlagosan 12%-kal hosszabb élettartammal rendelkeznek, mint a hímek. A madaraknál ezzel szemben a hímek élnek átlagosan 5%-kal tovább, vagyis itt fordított mintázat figyelhető meg.

Az eltérés egyik fő oka a kromoszómás különbség. Az nőstény emlősök két X-kromoszómája védelmet jelenthet a mutációk ellen, míg a hímek egy X és egy Y kromoszómával rendelkeznek. A madaraknál viszont a hímek hordoznak két azonos kromoszómát (ZZ), ezért ott éppen ők élnek hosszabb ideig.

Madaraknál a hímek élnek tovább, legalábbis többségében (illusztráció)

A kutatók szerint a szexuális viselkedés és életmód is meghatározza az élethosszt.

A hímek energiát fordítanak párzásra, harcra és fegyverként szolgáló testrészek – például agancs vagy szarv – növesztésére.

Ez az energiafelhasználás rövidítheti az életüket. A nőstények ezzel szemben, bár a szülés és az utódgondozás nagy terhet ró rájuk, gyakran tovább élnek. Evolúciós szempontból ez előny, hiszen biztosítaniuk kell, hogy utódaik felnőjenek.

Az emlősöknél a nőstények rendelkeznek két azonos kromoszómával, ami hozzájárul, hogy tovább élnek a nő(sténye)k

A kép azonban nem egységes. Vannak kivételek, például a sólymok és a héják esetében a nőstények élnek tovább. Ez arra utal, hogy az egyes fajok eltérő evolúciós stratégiákat alakítottak ki az élethossz növelésére.

Cikkünk a CNN tudományos szemléje alapján készült.