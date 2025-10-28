Hírlevél

Rendkívüli!

Lavrov kijelentése sokkolta Európát: kiderült, mit tervez Oroszország a NATO-val

Elon Musk

Vége a Wikipédia egyeduralmának? Elon Musk piacra dobta a Grokipediát

45 perce
Olvasási idő: 6 perc
A milliárdos vállakozó ismét forradalmasítja a technológiai világot. Elon Musk és mesterséges intelligenciával foglalkozó cége, az xAI elindította a Grokipediát, amelyet sokan a Wikipédia MI-alapú versenytársának tartanak
Elon Muskmesterséges intelligenciaWikipédia

Elon Musk és mesterségesintelligencia-fejlesztő cége, az xAI hétfőn elindította a Grokipediát, amelyet a Wikipédia online enciklopédia MI-alapú versenytársának tartanak.

Tesla CEO Elon Musk attends the public memorial service for right-wing activist Charlie Kirk at State Farm Stadium in Glendale, Arizona, on September 21, 2025. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
A Grokipedia felülete Elon Musk vezetésével készült el az xAI fejlesztésében
Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Wikipédia alternatíva Elon Musktól

Az xAI fejlesztésében készült V0.1-es béta verzió hétfőn estére már több mint 885 ezer címszót tartalmazott. "Az 1.0-s verzió tízszer jobb lesz" - ígérte Musk az X közösségi platformon. "Még ez a nagyon korai verzió is átlagosan jobb, mint a Wikipédia, véleményem szerint" - írta a közelmúltban ugyancsak az X-en a béta változatról.

Grokipedia vs Wikipédia

A milliárdos szeptemberben hozta nyilvánosságra az X-en, hogy az xAI csapata a Grokipedián dolgozik, ami "jelentős javulást jelent majd a Wikipédiához képest". "Őszintén szólva, ez egy szükséges lépés az xAI célja, az univerzum megértése felé" - írta a bejegyzésében. 
A jobboldali nézeteket valló Elon Musk évek óta rendszeresen bírálja a Wikipédiát, amelyet baloldali politikai elfogultsággal vádol. "Grok és (Grokipedia) célja az igazság, a teljes igazság, és csakis az igazság" - hangsúlyozta a világ leggazdagabb embere, hozzátéve, hogy enciklopédiáját bárki ingyenesen használhatja.

A 2001-ben létrehozott Wikipédia - amelyen jelenleg több mint hétmillió angol nyelvű címszó található - önkéntesek által működtetett, nagyrészt adományokból finanszírozott enciklopédia, amelynek oldalait az internethasználók írhatják vagy módosíthatják, és amely tartalmát "semleges nézőpontúnak" nevezi.

A Grokipedia tartalmát mesterséges intelligencia (MI) és a Grok chatbot generálja minden oldalon több forrást is megjelölve. Musk megfogalmazása szerint a Grok egy "igazságkereső" és "politikailag semleges" mesterségesintelligencia-rendszer. 
A chatbot azonban az elmúlt hónapokban vitát váltott ki bizonyos antiszemita tartalmakkal, amelyeket az xAI programozási hibának tulajdonított.

A Grokipedia cikkeiben feltüntetik, hogy a tényeket a Grok ellenőrizte, de az nem világos, hogy ez a folyamat hogyan működik, és hogy a mesterséges intelligencia milyen forrásokra támaszkodik.

A The Verge technológiai weboldal rámutatott, hogy a Grokipedia Apple MacBook Airről szóló bejegyzésében a Wikipédiáról "adaptált" információ is szerepel. 
"Még mindig dolgozunk rajta, hogy megértsük a Grokipedia működését" - közölte a Wikipédiát üzemeltető Wikimedia Alapítvány a The Verge kérdésére, és hozzáfűzte, hogy sok MI-vállalat támaszkodik olyan, emberek által írt forrásokra, mint a Wikipédia.

Elon Musk újabb lépésre kényszerült, miután a Tesla egyik legnagyobb dobása váratlanul kudarcba fulladt. A futurisztikus Cybertruck iránti érdeklődés messze elmaradt a várakozásoktól, és most úgy tűnik, Musk saját cégei próbálják menteni a helyzetet. A háttérben azonban sokkal több forog kockán, mint néhány eladatlan elektromos pickup. Bővebb részletekért látogasson el az Origo oldalára.

 

 

