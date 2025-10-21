Elraboltak egy kisfiút, majd a rendőrség letartóztatta az apát

Hajtóvadászatot indított a rendőrség egy eltűnt 13 éves fiú után, akit elraboltak franciaországi otthonából. A jelentések szerint a súlyos cukorbetegségben szenvedő Rayant egy férfi és egy nő rabolta el hétfő este, a Limoges külvárosában található Panazolból - írja a The Sun.

Elraboltak egy Rayan nevű kisfiút Franciaországban. A rendőrség nagy erőkkel nyomoz. Fotó: STRINGER / ANADOLU

Elraboltak egy 13 éves francia fiút

A fiút utoljára halványsárga pulóverben, bézs nadrágban és fehér edzőcipőben látták.

Az Igazságügyi Minisztérium által közzétett közlemény szerint Rayan, súlyos cukorbetegsége miatt folyamatos ápolásra szorul. Hozzátették, hogy észak-afrikai származású és alig 152 cm magas. A rendőrség úgy véli, hogy Rayan önként követte a két embert, mielőtt elrabolták.

INFO RTL/M6 - Alerte enlèvement : Rayan, 13 ans, a été retrouvé en fin de matinée https://t.co/JeUM34zZyR — RTL France (@RTLFrance) October 21, 2025

Mindkét gyanúsítottat azonosították, de a nyomozás még tart.

Az egyikük egy 25 és 30 év közötti hosszú fekete hajú nő, a másikuk pedig egy közepes testalkatú férfi, aki fekete melegítőnadrágot, fekete pulóvert és sapkát viselt. A hatóságok most a két gyanúsított és Rayan apja közötti lehetséges kapcsolatot vizsgálja.

Az apát hétfőn, mindössze két órával Rayan eltűnése után letartóztatták.

Korábban beszámoltunk róla, hogy egy hét éve elrabolt gyereket találtak meg a hatóságok. Magyarországon pedig nyáron próbáltak elrabolni egy gyermeket, édesanyja kezéből.