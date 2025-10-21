Elraboltak egy kisfiút, majd a rendőrség letartóztatta az apát

Hajtóvadászatot indított a rendőrség egy eltűnt 13 éves fiú után, akit elraboltak franciaországi otthonából. A jelentések szerint a súlyos cukorbetegségben szenvedő Rayant egy férfi és egy nő rabolta el hétfő este, a Limoges külvárosában található Panazolból - írja a The Sun.
Elraboltak egy 13 éves francia fiút
A fiút utoljára halványsárga pulóverben, bézs nadrágban és fehér edzőcipőben látták.
Az Igazságügyi Minisztérium által közzétett közlemény szerint Rayan, súlyos cukorbetegsége miatt folyamatos ápolásra szorul. Hozzátették, hogy észak-afrikai származású és alig 152 cm magas. A rendőrség úgy véli, hogy Rayan önként követte a két embert, mielőtt elrabolták.
Mindkét gyanúsítottat azonosították, de a nyomozás még tart.
Az egyikük egy 25 és 30 év közötti hosszú fekete hajú nő, a másikuk pedig egy közepes testalkatú férfi, aki fekete melegítőnadrágot, fekete pulóvert és sapkát viselt. A hatóságok most a két gyanúsított és Rayan apja közötti lehetséges kapcsolatot vizsgálja.
Az apát hétfőn, mindössze két órával Rayan eltűnése után letartóztatták.
