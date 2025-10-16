Eltűnt festmény rejtélye: egy felbecsülhetetlen Picasso-műnek veszett nyoma

A hatóságok vizsgálják, hogyan történhetett meg, hogy egy nagy értékű, történelmi jelentőségű Picasso-festmény felszívódott a szállítás során, mindenki szeme láttára.

Hatalmas rejtély, hová ment az eltűnt festmény (illusztráció) Fotó: Pixabay/Pexels

Eltűnt festmény egy értékes Picasso

A Csendélet gitárral című, 600 000 eurót (230 millió forint) érő Picasso-festmény Madridból indult útnak egy új kiállításra. A mű egy magángyűjtemény féltett darabja volt, és gondosan csomagolt kölcsönanyagként került a szállítmányba. A furgon megérkezésekor a rakományt kirakták és átvették, de a csomagok egy része hibásan volt számozva, így a teljes körű ellenőrzés elmaradt. Ez a hiányosság később kulcsfontosságúvá vált.

A következő hétfőn, amikor a műtárgyakat a kiállítás kurátora és a szervezők kicsomagolták, megdöbbenve észlelték, hogy az apró méretű, de rendkívül értékes festmény eltűnt. A darab a kiállítás egyik különleges fénypontja lett volna, ám soha nem érkezett meg a terembe.

Az alapítvány azonnal jelezte az esetet a rendőrség felé, és teljes körűen együttműködik a nyomozókkal. A hatóságok vizsgálják a szállítás minden részletét, beleértve a furgon útvonalát és az esetleges éjszakai megállókat Granada közelében.

🔴 La Policía Nacional investiga la desaparición de un cuadro de Picasso cuando era trasladado de Madrid a Granada para ser mostrado en una exposición https://t.co/oDjyczL6BV pic.twitter.com/Klg5GKxbUL — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 16, 2025

A feltételezések szerint a rakomány felügyelete egy ponton meggyengülhetett, ami lehetőséget adott az eltulajdonításra.

A hatóságok emlékeztetnek arra, hogy a Picasso-festmények korábban is kerültek már tolvajok célkeresztjébe Európa-szerte – számolt be az esetről a The Guardian.