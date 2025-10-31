Nem hitték, hogy valaha viszontlátják, 5 év után toppant be régi otthonában a kutya

Csodával határos módon érkezett haza családjához Penny, a hatéves chihuahua-keverék, aki öt évvel ezelőtt, 2018-ban szökött el családja kertjéből Mississippi államban. Az eltűnt kutya múlt héten bukkant fel DeLand városában, Florida középső részén – számol be a Daily Mail.

Öt évig kóborolt az eltűnt kutya, mielőtt megtalálták - Fotó: Unsplash

Több száz kilométert kóborolt az eltűnt kutya

Penny megtalálója elmondta, hogy először hirdetésekkel próbálkozott, plakátokat helyezett ki és a barátjával minden házhoz bekopogtak a környéken, de senki sem jelentkezett az állatért. Végül a menhelyre vitte Pennyt, ahol a dolgozók leolvasták a mikrochipjét, és ekkor derült ki, mennyire messzire került eredeti otthonától.

A kutya gazdái tíz órát utaztak, hogy hazavihessék kedvencüket, akinek keresését régen feladták már.

Szerintük szinte csodával határos az eltűnt kutya története, hiszen eredetileg nem akarták chipeztetni – ebben az esetben a beazonosítása lehetetlen lett volna.

Kalandor ebek nyomában

Nemrég hasonlóan különös eset történt Angliában: egy Katarból mentett kutya megszökött ideiglenes befogadóitól New Forest környékén – majd közel 100 kilométeres vándorutat tett meg, és még egy szigetre is átúszott. Az Amber nevű eltűnt kutya néhány napot töltött Brownsea Islanden, mielőtt újra útra kelt volna.

Híres focista keresi eltűnt kutyáját

Az Arsenal legendás futballistája, Aaron Ramsey október közepén Instagram-bejegyzésben kért segítséget követőitől, miután eltűnt szeretett beagle-je. Ramsey 20 ezer eurót ajánlott kedvence megtalálójának.