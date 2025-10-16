Három év után megtalálták az eltűnt nőt – a rendőrök szóhoz sem jutottak, amikor ráleltek!

A 24 éves Lucinda Miller 2022. október 16-án nyomtalanul eltűnt a melbourne-i Neerim South közelében. A rendőrségi jelentés szerint egy taxisofőr tette ki őt a McDougal Road környékén, nem sokkal délelőtt fél tizenkettő előtt. Ezután többé nem látta senki. Az eset nagy visszhangot váltott ki, és az eltűnt nő keresése évekig folyt minden eredmény nélkül.

Három év után megtalálták a nyomtalanul eltűnt Lucinda Miller maradványait (A kép illusztráció!)

Fotó: Unsplash

A hatóságok most, három évvel később,

mintegy három kilométerrel az eredeti keresési területtől távolabb találták meg a maradványait.

A keresésben hatvan ember vett részt, köztük speciálisan képzett kutyák is, amelyek elektronikus eszközök felkutatására voltak kiképezve – ez a technológia végül kulcsfontosságú szerepet játszott a felfedezésben.

Új technológia segítette az eltűnt nő megtalálását

A Victoria Police közleménye szerint a keresés sikerét a modern eszközök és a hatóságok közti együttműködés hozta meg.

A rendőrség köszönetet mondott a Neerim South CFA, SES, DEECA és az Ausztrál Szövetségi Rendőrség munkatársainak, akik a műveletben részt vettek.

A hatóságok megerősítették, hogy Lucinda halála nem minősül gyanúsnak,

és a nyomozás lezárásáig minden szükséges protokollt betartanak. A fiatal nő barna sapkát, rózsaszín nadrágot, krémszínű kabátot és fekete cipőt viselt az eltűnése napján – ezeket a ruhadarabokat részben a helyszínen is megtalálták.

