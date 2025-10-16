Három év után megtalálták az eltűnt nőt – a rendőrök szóhoz sem jutottak, amikor ráleltek!

A 24 éves Lucinda Miller 2022. október 16-án nyomtalanul eltűnt a melbourne-i Neerim South közelében. A rendőrségi jelentés szerint egy taxisofőr tette ki őt a McDougal Road környékén, nem sokkal délelőtt fél tizenkettő előtt. Ezután többé nem látta senki. Az eset nagy visszhangot váltott ki, és az eltűnt nő keresése évekig folyt minden eredmény nélkül.
A hatóságok most, három évvel később,
mintegy három kilométerrel az eredeti keresési területtől távolabb találták meg a maradványait.
A keresésben hatvan ember vett részt, köztük speciálisan képzett kutyák is, amelyek elektronikus eszközök felkutatására voltak kiképezve – ez a technológia végül kulcsfontosságú szerepet játszott a felfedezésben.
Új technológia segítette az eltűnt nő megtalálását
A Victoria Police közleménye szerint a keresés sikerét a modern eszközök és a hatóságok közti együttműködés hozta meg.
A rendőrség köszönetet mondott a Neerim South CFA, SES, DEECA és az Ausztrál Szövetségi Rendőrség munkatársainak, akik a műveletben részt vettek.
A hatóságok megerősítették, hogy Lucinda halála nem minősül gyanúsnak,
és a nyomozás lezárásáig minden szükséges protokollt betartanak. A fiatal nő barna sapkát, rózsaszín nadrágot, krémszínű kabátot és fekete cipőt viselt az eltűnése napján – ezeket a ruhadarabokat részben a helyszínen is megtalálták.
