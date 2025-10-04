Eltűnt a brit zseni! A kínai maffia csalhatta csapdába!

Egy eltűnt tinédzser után kutatnak Thaiföldön, akiről a hatóságok úgy gondolják, hogy a kínai maffia csábította el. A brit turista eltűnt Ázsiában, miután online ismerősök munkát ígértek neki. Gyanús, hogy valójában egy emberkereskedelemre épülő hálózat csalói próbálták beszervezni egy mianmari „scam factoryba”. A számítógépes zseni így válhatott az online csalások sötét világának áldozatává.

Online csalók áldozatává válhatott a brit eltűnt tinédzser, számítógépes zseni (illusztráció)

Fotó: Schutterstock

Eltűnt tinédzser: a brit turista nyom nélkül felszívódott Thaiföldön

Lawrence Honour szeptember 27-én hagyta el szállodáját a thaiföldi Kanchanaburiban, és azóta sem adott életjelet magáról. A fiatal brit turista állítólag megpróbált illegálisan átlépni a mianmari határt, amelyet a háborús helyzet miatt lezártak. A határőrök egyszer visszafordították, ám később újra próbálkozott, majd tanúk szerint egy helyi tanár vette fel autójába. Ez volt az utolsó alkalom, hogy bárki látta.

Nem hiszi el, hol találták meg a Thaiföldön eltűnt lányt

Kínai maffia és online csalók sötét erői állhatnak a háttérben

A hatóságok attól tartanak, hogy a fiút a kínai maffia csalta el, hogy egy úgynevezett „scam factoryban”, vagyis csalóközpontban dolgozzon. Ezekben az üzemekben fiatalokat kényszerítenek arra, hogy online csalásokat kövessenek el, gyakran zsarolással és fenyegetéssel tartva őket fogva. A számítógépes zseni Lawrence tökéletes célpont lehetett a bűnszervezetek számára.

Brit, 19, vanishes in Thailand amid fear he’s being held in Chinese mafia factoryhttps://t.co/cRDoWnTSoo pic.twitter.com/KwIcMV5CUL — The Mirror (@DailyMirror) October 4, 2025

A brit turista eltűnt Ázsiában, a thaiföldi és mianmari hatóságok most közösen keresik.

A fiú édesanyja és édesapja kétségbeesetten keresik fiukat, és minden követ megmozgatnak, hogy kiderítsék, mi történt vele. A rendőrség a mianmari hatóságokkal együttműködve próbálja megtalálni, miután informátorok szerint egy hozzá hasonló fiút láttak a határ túloldalán.

A nyomozás azt is vizsgálja, hogy Lawrence önként ment-e a határhoz, vagy online ismerősei becsapták és emberkereskedők juttatták át a területen. A család szerint a fiú csendes, félénk, de rendkívül okos volt, aki korábban is sok időt töltött az interneten – ez pedig könnyen a csalók célpontjává tehette.

A rejtélyes esetről beszámolt a The Sun brit bulvárlap.