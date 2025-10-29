A luxusutazás rémálommá vált – senki sem tudja, hogyan tűnt el a turista

Egy 80 éves ausztrál nő holtan került elő a Nagy-korallzátony egyik szigetén, miután a hajó, amellyel utazott, nélküle indult tovább. A BBC információi szerint a nő a Coral Adventurer nevű hajó utasaként vett részt egy kiránduláson a Lizard-szigeten, ahol a csoporttól lemaradt pihenés közben. A személyzet csak később vette észre, hogy egy utas hiányzik, ezért a hajó még az éjszaka folyamán visszafordult, és nagyszabású keresést indított az eltűnt turista felkutatására.

A Lizard-sziget a Nagy-korallzátony egyik gyöngyszeme, ahol az eltűnt turista tragédiája történt

Fotó: DAVID GRAY / AFP

Eltűnt turista halt meg a Nagy Korallzátonyon

A Queensland rendőrség szerint a halál „nem gyanús körülmények között” történt, de vizsgálat indult. Az Ausztrál Tengeri Biztonsági Hatóság (AMSA) a hajó legénységével is egyeztet a tragédia körülményeiről. A Coral Expeditions szóvivője mély részvétét fejezte ki: „Őszintén sajnáljuk az esetet, és minden támogatást megadunk az elhunyt családjának.”

A 60 napos hajóút több tízezer dollárba került, a tragédia pedig rávilágít arra, hogy a paradicsomi tájakon is történhet baleset – egy pillanat alatt.

Luxushajó okozott drámai balesetet a Dunán

A Duna partján nemrégiben szokatlanul nagy volt a felfordulás. A vízen mozgó luxushajó hirtelen irányt váltott, és néhány pillanat alatt drámai jelenetek játszódtak le. A hatalmas csattanás visszhangja betöltötte az egész környéket, a parton állók pedig értetlenül figyelték, mi történt a Dunán. A helyiek már találgatják, mi okozhatta az esetet, amelyet a hatóságok is vizsgálnak. Egy biztos: ilyen jelenetre Esztergom lakói régóta nem voltak tanúi.

A modern hajózás legsúlyosabb katasztrófája

1994. szeptember 28-án hajnalban az Északi-tengeren történt meg a modern hajózás egyik legsúlyosabb tragédiája. A Tallinnból induló MS Estonia komphajó 989 emberrel a fedélzetén indult útnak, ám közülük mindössze 137-en élték túl a katasztrófát. A vizsgálatok szerint nem egyetlen ok, hanem több súlyos tényező együttese vezetett a hajó pusztulásához: a tervezési hibák, a karbantartás hiányosságai, a személyzet figyelmetlensége és egy rendkívül erős vihar. Az MS Estonia – eredetileg Viking Sally néven – az 1980-as évek elején épült a német Meyer Werft hajógyárban. A 160 méter hosszú, 24 méter széles RoRo-típusú komp járművek és utasok szállítására is alkalmas volt, nagy orrkapuval és hátsó rámpával, ami a tragédia során végzetes gyenge pontnak bizonyult.