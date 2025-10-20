Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Friss felmérés!

Stabilan vezet a Fidesz–KDNP, a Tisza maga alatt vágja a fát

Készültség!

Újabb merényletre készültek Donald Trump ellen?

Brooklyn

Rémálom a kertvárosban, szemeteszsákba rejtett emberi testrészeket találtak

24 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Horrorisztikus jelenet rázta meg Brooklynt. Emberi testrészeket találtak egy szemeteszsákba rejtve, a hatóságok nyomozást indítottak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brooklynemberi testrészekholttestgyilkosság

Emberi testrészeket találtak egy szemeteszsákban Brooklynban, a Flatbush negyedben egy ház előtt pénteken. A lakók kellemetlen szagokra panaszkodtak, de amikor a közterület-felügyelők átvizsgálták a környéket, sokkoló felfedezésre jutottak: valaki egy emberi fejet és egy törzset rejtett egy szemeteszsákba – írja a New York Post. 

Rémálom a kertvárosban, szemeteszsákba rejtett emberi testrészeket találtak
Rémálom a kertvárosban, szemeteszsákba rejtett emberi testrészeket találtak.

Emberi testrészeket rejtett a kukászsák

A rendőrök megállapították, hogy az áldozat férfi, a hátborzongató eset kapcsán gyilkossági ügyben indítottak nyomozást. 

Az érintett ház gondnoka állítólag látta, hogy az egyik lakó ledobja a zsákokat a szemetes mellé, mielőtt felfedezték volna a testrészeket, a vallomás valóságát a hatóságok egyelőre nem erősítették meg. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!