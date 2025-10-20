Rémálom a kertvárosban, szemeteszsákba rejtett emberi testrészeket találtak.

Emberi testrészeket találtak egy szemeteszsákban Brooklynban, a Flatbush negyedben egy ház előtt pénteken. A lakók kellemetlen szagokra panaszkodtak, de amikor a közterület-felügyelők átvizsgálták a környéket, sokkoló felfedezésre jutottak: valaki egy emberi fejet és egy törzset rejtett egy szemeteszsákba – írja a New York Post.

A rendőrök megállapították, hogy az áldozat férfi, a hátborzongató eset kapcsán gyilkossági ügyben indítottak nyomozást.

Az érintett ház gondnoka állítólag látta, hogy az egyik lakó ledobja a zsákokat a szemetes mellé, mielőtt felfedezték volna a testrészeket, a vallomás valóságát a hatóságok egyelőre nem erősítették meg.