Sikoltozott, miközben elrabolták – videón az emberrablás sokkoló pillanatai

Október 12-én hajnalban Kansasban egy békés utcát rázott meg a rémület. Az emberrablás néhány másodperc alatt történt, és az egészről biztonsági kamera is készült felvételt. A nő kétségbeesett sikolyai a felvételen is hallhatók, miközben az elkövető elrángatja az otthona elől.

Videó rögzítette az emberrablást (illusztráció)

Fotó: MATTHIAS BALK / DPA

Emberrablás: videón, ahogy elhurcolják a nőt

Október 12-én, vasárnap hajnalban a kansasi Wichitában, a North Volutsia utcában történt az emberrablás, amelynek részleteit egy biztonsági kamera rögzítette. A videón a nő elrablása jól látható: az ismeretlen férfi megragadja a bejárati ajtó előtt álló nőt, aki kétségbeesetten sikít, miközben elhurcolják.

Hihetetlen emberrablás! Másodperceken múlt a nő élete.

A videó az emberrablásról mindössze húsz másodperc hosszú, de elég ahhoz, hogy megmutassa a támadás brutalitását. A rendőrség javította a hangfelvételt, hogy jobban felismerhetők legyenek a hangok, és beazonosíthatóvá váljon az elrabolt nő vagy a tettes.

DISTURBING: Police in Wichita, Kansas, are asking for help identifying a woman who was taken away screaming early Sunday morning by an unidentified man. pic.twitter.com/jCnV6UGpeA — Fox News (@FoxNews) October 14, 2025

A hatóságok szerint a támadás hajnali 2 óra körül történt, és az elkövető célja az volt, hogy gyorsan és feltűnésmentesen vigye el az áldozatát. A környék lakóit megrázta az eset, sokan félnek, hogy az emberrabló újra lecsap.

We’ve worked throughout the day on this investigation, following up on numerous leads, and we appreciate the public's help.



At this time, we have not been able to identify the female and male seen in the video. Exploring all options, we've reached out to our regional and… pic.twitter.com/APj14eTdRI — Wichita Police (@WichitaPolice) October 13, 2025

Az emberrablásról készült videó megjelenése után több bejelentés is érkezett, a helyi rendőrség regionális és szövetségi szervek segítségét is kérte. Egyelőre sem az eltűnt nő, sem a támadó személyazonossága nem ismert, de a hatóság bízik abban, hogy a felvétel alapján sikerül azonosítani őket – derül ki a Fox News cikkéből.