Sikoltozott, miközben elrabolták – videón az emberrablás sokkoló pillanatai

Október 12-én hajnalban Kansasban egy békés utcát rázott meg a rémület. Az emberrablás néhány másodperc alatt történt, és az egészről biztonsági kamera is készült felvételt. A nő kétségbeesett sikolyai a felvételen is hallhatók, miközben az elkövető elrángatja az otthona elől.
Emberrablás: videón, ahogy elhurcolják a nőt
Október 12-én, vasárnap hajnalban a kansasi Wichitában, a North Volutsia utcában történt az emberrablás, amelynek részleteit egy biztonsági kamera rögzítette. A videón a nő elrablása jól látható: az ismeretlen férfi megragadja a bejárati ajtó előtt álló nőt, aki kétségbeesetten sikít, miközben elhurcolják.
Hihetetlen emberrablás! Másodperceken múlt a nő élete.
A videó az emberrablásról mindössze húsz másodperc hosszú, de elég ahhoz, hogy megmutassa a támadás brutalitását. A rendőrség javította a hangfelvételt, hogy jobban felismerhetők legyenek a hangok, és beazonosíthatóvá váljon az elrabolt nő vagy a tettes.
A hatóságok szerint a támadás hajnali 2 óra körül történt, és az elkövető célja az volt, hogy gyorsan és feltűnésmentesen vigye el az áldozatát. A környék lakóit megrázta az eset, sokan félnek, hogy az emberrabló újra lecsap.
Az emberrablásról készült videó megjelenése után több bejelentés is érkezett, a helyi rendőrség regionális és szövetségi szervek segítségét is kérte. Egyelőre sem az eltűnt nő, sem a támadó személyazonossága nem ismert, de a hatóság bízik abban, hogy a felvétel alapján sikerül azonosítani őket – derül ki a Fox News cikkéből.