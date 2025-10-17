Eminem újra szerelmes: mutatjuk, kibe zúgott bele

Katrina Malota Michiganben él, és évek óta Eminem stílusáért felel: ő készíti a rapper frizuráját és sminkjét videóklipek, fellépések és fotózások alkalmával. Amikor nem a turnékon kíséri a rappert, egy birminghami (Michigan) szépségszalonban dolgozik.

Eminem híresen zárkózott a magánéletével kapcsolatban

Fotó: Presley Ann / Getty Images North America

A pontos időpont, amikor a kapcsolat romantikussá vált, egyelőre nem ismert, de források szerint régóta erős volt a köztük lévő bizalom és kötődés.

Eminem, aki híresen zárkózott a magánéletével kapcsolatban, korábban maga beszélt arról, hogy nehezen nyílik meg újra mások előtt. A rapper kétszer volt házas gyermekkori szerelmével, Kim Scott-tal, és három gyermek édesapja, illetve nevelőapja. Évekkel ezelőtti interjúiban többször említette, hogy a hírnév miatt bizalmi gondokkal küzd, ezért is kerüli a nyilvános párkapcsolatokat – írja a The Sun.

Eminem egyelőre hallgat

Sem Eminem, sem Katrina Malota képviselői nem kommentálták a hírt, ám az amerikai sajtóban egyre több forrás erősíti meg, hogy a páros valóban együtt van, s szerlemesek.

Az amerikai előadó magánélete mindig is távol állt a reflektorfénytől, így nem kizárt, hogy kapcsolatát most is diszkréten szeretné megélni. A rapper rajongói a közösségi médiában vegyesen reagáltak: sokan örülnek annak, hogy kedvencük újra boldog lehet, mások meglepődtek, hiszen Eminem hosszú ideje egyedülállónak számított.

Amúgy a stylist nemcsak Eminemmel dolgozott, hanem olyan hírességekkel is, mint Snoop Dogg, 50 Cent vagy Robin Thicke.