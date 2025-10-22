Emma Stone extrém szabályt hozott: csak kopasz emberek láthatták a filmjét

Emma Stone és Yorgos Lanthimos negyedik közös filmje, a Bugonia, nemcsak a története miatt kapott figyelmet, hanem az extrém premierje miatt is. A szervezők előírták, hogy a nézők csak kopaszon nézhetik meg a vetítést – aki nem volt hajmentes, azt a helyszínen borbély vágta nullásra. A különleges eseményt filmre is vették, így a résztvevők szó szerint a film részévé váltak – írja a FictionHorizon.

Emma Stone részt vett a Focus Features „Bugonia” című filmjének New York-i premierjén Fotó: JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Emma Stone Bugonia-premierje, ahol mindenki kopasz lett

A színésznő szerint a hajborotválás számára is személyes élmény volt, mivel édesanyja a rákkezelése alatt hasonló döntést hozott.

Felszabadító érzés volt, de közben mélyen megérintett

– mondta Stone a Vogue-nak adott interjúban. A Bugonia egy abszurd fekete komédia, az azonos című 2003-as dél-koreai film angol nyelvű feldolgozása, amelyben Emma Stone egy hataloméhes vezérigazgatót alakít, akit két férfi elrabol, mert földönkívülinek hiszik.

