Négyen haltak meg a hatalmas madridi robbanásban

Az épület a madridi operaház és a királyi palota közelében állt, és éppen átalakítás alatt volt: egy korábbi irodaépületet alakítottak át négycsillagos szállodává – számolt be a Sky News. Kedden még arról érkeztek hírek, hogy az épületomlás következtében három ember megsérült, miközben a tűzoltók további öt eltűnt személy után kutattak.

Rendőrök az épületomlás helyszínén – Fotó: Diego Radames/Anadolu/AFP.

Az építész is az épületomlás áldozatai között

A hatóságok szerint a négy áldozat között három építőmunkás volt, akik Ecuadorból, Maliból és Guinea–Conakryból származtak. A negyedik áldozat a 30 éves női építész, a projekt vezetője volt.

A tragédia idején több munkás is az épületben dolgozott.

Hárman könnyebb sérüléseket szenvedtek, egyikük törött lábbal került kórházba.

Egy túlélő, a Mikhail nevű munkás azt mondta: épp betont pumpált az alsó szintekre, amikor porfelhőt látott felszállni.

Azonnal futni kezdtem, nem érdekelt semmi más. Először a saját életemet akartam megmenteni, aztán ha lehet, másokét is – idézte fel a férfi.

A mentési munkálatokban több mint ötven tűzoltó, valamint drónok és keresőkutyák is részt vettek. A beszámolók szerint az épület belső szerkezete omlott be, miközben a homlokzat sértetlen maradt.

A belső rész teljesen a pincéig zuhant. Ez egy ipari jellegű baleset volt – nyilatkozta Francisco Martín Aguirre, a spanyol kormány madridi képviselője.

Az épület 1965-ben épült, és a város építési nyilvántartása szerint 2012-ben és 2022-ben is átvizsgálták. Mindkét alkalommal „kedvezőtlen” minősítést kapott, főként a homlokzat, a válaszfalak, a tető, a víz- és szennyvízrendszer rossz állapota miatt. A felújítási munkálatok engedélyét 2024 decemberében adták ki, és a tervek szerint két évig tartottak volna.

A madridi önkormányzat és az igazságügyi hatóságok vizsgálatot indítottak annak kiderítésére, mi okozhatta a szerkezet összeomlását.

