Épületomlás rázta meg fővárost: emberek tűntek el a romok között

Súlyos épületomlás rázta meg Madrid belvárosát ma délután. A helyi tűzoltóság és a mentőszolgálatok beszámolói szerint egy felújítás alatt álló épület több emelete is beomlott, ami komoly károkat és sérüléseket okozott - számol be az ABC NEWS.

A madridi épületomlás helyszínén órák óta tart a mentés

Fotó: THOMAS COEX / AFP

A spanyol állami televízió, a TVE információi szerint három ember megsérült, és a tűzoltók öt eltűnt személy után kutatnak a romok között.

A mentőegységek jelenleg is a helyszínen dolgoznak, hogy felkutassák az esetleges túlélőket.

A rendőrség lezárta az érintett utcákat, és arra kérik a lakosságot, hogy kerüljék el a környéket, amíg a mentési munkálatok tartanak. A hatóságok egyelőre nem közölték, mi okozhatta az összeomlást, de a gyanú szerint a felújítási munkálatok során történhetett szerkezeti meghibásodás.

Az épületomlás pillanatáról készült felvételeken jól látható, hogy az épület homlokzatát egy hatalmas zöld ponyva borította, amelyet rendszerint a régi épületek felújításánál használnak.

A tűzoltók és mentőcsapatok órák óta dolgoznak a romok alatt rekedtek felkutatásán, miközben a környéken élők arról számoltak be, hogy az omlás pillanatában óriási robajszerű hang rázta meg a várost. A mentés és a vizsgálat továbbra is tart, a hatóságok várhatóan a nap folyamán adnak ki további információkat.