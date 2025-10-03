Elképesztő videón, ahogy fogával húzza a 700 tonnás hajót az erősember

A közismert egyiptomi erősember, Ashraf Mahrous ismét bebizonyította, hogy számára nincs lehetetlen. A sportoló ezúttal a fogával húzott el egy 700 tonnás hajót, és ezzel akár világrekordot is dönthetett.

Fotó: MOHAMED ELSHAHED / ANADOLU

Egyiptom partjainál tartotta legújabb mutatványát az ismert erősember, akit hazájában csak „Kabongának” hívnak. A 44 éves sportoló a közönség döbbent szeme láttára egy 700 tonnás hajót mozgatott meg, amikor pusztán a fogával húzta a hajót keresztül a vízen.

A Guinness World Records jelenlegi hivatalos csúcsa 614 tonna, vagyis Mahrous próbálkozása ezt már meghaladta. Ha a felvételeket hitelesítik, ez az emberfeletti teljesítmény akár új Guinness-rekord is lehet.

🚨⚡Record Breaking



Egyptian Ashraf Mahrous, known as Kabonga, pulled a 700-ton ship a distance of 15 meters at a dock in Hurghada, surpassing the previous record held by Ukrainian Oleg Skavish, who pulled a 650-ton ship. pic.twitter.com/1HKmmuyxZs — MOSCOW NEWS 🇷🇺 (@MOSCOW_EN) September 28, 2025

A sportoló azonban nem állt meg: két hajót is összekapcsolt, összesen mintegy 1150 tonnát nyomva, és ezt is sikerült elhúznia.

A nézők döbbenten figyelték a világrekord-kísérletet, amely során Mahrous Istennek köszönte erejét, mondván: ő tette lehetővé számára, hogy a világ legerősebb emberének bizonyuljon.

Ashraf Mahrous már korábban is elképesztő mutatványokkal hívta fel magára a figyelmet: húzott már vonatot, mozdonyt és kamiont is. Mostani próbálkozása különlegessége abban rejlik, hogy kizárólag a fogait használta, nem pedig a vállát vagy testének más részét.

The popular Egyptian wrestler, Ashraf Mahrous, has pulled an entire ship with just his teeth and now I'm rethinking all the sweet treats that my teeth get... pic.twitter.com/iePq16PTId — The Project (@theprojecttv) September 29, 2025

A Guinness World Records számára a sportoló minden bizonyítékot elküld, hogy hivatalosan is elismerjék a teljesítményt. A nézők szerint ez az attrakció új fejezetet nyithat a világrekordok történetében, hiszen a erőember olyan teljesítményt nyújtott, amit emberi ésszel alig lehet felfogni – számolt be a New York Post.