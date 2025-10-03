Elképesztő videón, ahogy fogával húzza a 700 tonnás hajót az erősember

A közismert egyiptomi erősember, Ashraf Mahrous ismét bebizonyította, hogy számára nincs lehetetlen. A sportoló ezúttal a fogával húzott el egy 700 tonnás hajót, és ezzel akár világrekordot is dönthetett.
Egyiptom partjainál tartotta legújabb mutatványát az ismert erősember, akit hazájában csak „Kabongának” hívnak. A 44 éves sportoló a közönség döbbent szeme láttára egy 700 tonnás hajót mozgatott meg, amikor pusztán a fogával húzta a hajót keresztül a vízen.
Butának és lassúnak érzi magát a világ legerősebb embere.
A Guinness World Records jelenlegi hivatalos csúcsa 614 tonna, vagyis Mahrous próbálkozása ezt már meghaladta. Ha a felvételeket hitelesítik, ez az emberfeletti teljesítmény akár új Guinness-rekord is lehet.
A sportoló azonban nem állt meg: két hajót is összekapcsolt, összesen mintegy 1150 tonnát nyomva, és ezt is sikerült elhúznia.
A nézők döbbenten figyelték a világrekord-kísérletet, amely során Mahrous Istennek köszönte erejét, mondván: ő tette lehetővé számára, hogy a világ legerősebb emberének bizonyuljon.
Ashraf Mahrous már korábban is elképesztő mutatványokkal hívta fel magára a figyelmet: húzott már vonatot, mozdonyt és kamiont is. Mostani próbálkozása különlegessége abban rejlik, hogy kizárólag a fogait használta, nem pedig a vállát vagy testének más részét.
A Guinness World Records számára a sportoló minden bizonyítékot elküld, hogy hivatalosan is elismerjék a teljesítményt. A nézők szerint ez az attrakció új fejezetet nyithat a világrekordok történetében, hiszen a erőember olyan teljesítményt nyújtott, amit emberi ésszel alig lehet felfogni – számolt be a New York Post.