Szexrabszolgaként tartotta a saját lányát – most döntöttek a szabadon bocsátásáról

1 órája
A bíróság elutasította a 90 éves Josef Fritzl szabadság iránti kérelmét. Az osztrák férfi éveken át bezárva tartotta és megerőszakolta a saját lányát. Az „amstetteni rém” továbbra is erőszakos téveszméktől szenved.
Az osztrák igazságszolgáltatás újra kimondta: Josef Fritzl, az a férfi, aki éveken át erőszakosan bántalmazta és szexrabszolgaként tartotta saját lányát, nem kaphat kegyelmet. A Kremsi Regionális Bíróság szerint a 90 éves, egykor „kegyetlen gyilkosként” emlegetett apa továbbra is pszichésen instabil és veszélyes.

Az amstetteni rém, Josef Fritzl, aki éveken át fogságban tartotta és megerőszakolta a saját lányát, RESTRICTED TO EDITORIAL USEDefendant Josef Fritzl (C) arrives at court on trial for incest and murder on March 19, 2009 in the provincial courthouse in Sankt Poelten. Josef Fritzl told the court he was "sorry" today as the jury in his incest and murder trial withdrew to consider its verdict, which could land him behind bars for life.AFP PHOTO/POOL/ROBERT JAEGER== These photographs are being licensed free of charge for editorial use by media representatives covering the ongoing criminal trial. All other uses, including resale of the photographs, are strictly prohibited. The user takes sole responsibility for protecting the image and identity rights of those pictured, by pixellation or other means. (Photo by ROBERT JAEGER / POOL / AFP)
Az amstetteni rém, Josef Fritzl, aki éveken át fogságban tartotta és megerőszakolta a saját lányát
Fotó: ROBERT JAEGER / POOL

Éveken át megerőszakolta a saját lányát

A bíróság szerint Fritzl továbbra is erőszakos téveszméktől szenved, és nincs semmilyen szociális háló, amely megakadályozhatná újabb bűncselekmények elkövetését. A pszichológiai szakvélemények szerint a férfi viselkedése a börtönben is agresszív, különösen, ha családtagjai kerülnek szóba. A döntés indoklásában az is szerepel, hogy Fritzl nem mutat valódi megbánást, és továbbra is a hatalomvágy, az uralom és a kontroll tévképzetei vezérlik.

Sosem szabad szabadon engedni az amstetteni rémet

Az „amstetteni rém” ügye máig az egyik legsötétebb fejezet az európai kriminalisztikában. Az osztrák közvélemény szerint a férfit soha nem szabad szabadon engedni, hiszen az általa okozott sebek nem gyógyulnak. Fritzl esete mára a bántalmazás, az erőszak és az apa-lánya viszony torzulásának jelképévé vált. Sokan úgy vélik, a bíróság döntése nemcsak jogi, hanem morális határvonalat is húzott: vannak bűnök, amelyek után nincs visszatérés.

Veszélyt jelent a társadalomra és téveszméktől szenved a bűnöző

A Kremsi Regionális Bíróság bírái hónapokig vizsgálták, hogy a férfi állapota indokolhatja-e a kegyelmet. A szakértők azonban egyértelműek voltak: a 90 éves Josef Fritzl még mindig agresszív késztetésekkel és téveszmékkel küzd, ezért a társadalomra jelentett veszélye nem csökkent. A bíróság szerint, ha a férfit szabadon engednék, se családja, se támogató közege nem lenne, így senki sem tudná ellenőrizni viselkedését – derül ki a Daily Mail cikkéből.

 

 

