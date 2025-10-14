Szexrabszolgaként tartotta a saját lányát – most döntöttek a szabadon bocsátásáról

Az osztrák igazságszolgáltatás újra kimondta: Josef Fritzl, az a férfi, aki éveken át erőszakosan bántalmazta és szexrabszolgaként tartotta saját lányát, nem kaphat kegyelmet. A Kremsi Regionális Bíróság szerint a 90 éves, egykor „kegyetlen gyilkosként” emlegetett apa továbbra is pszichésen instabil és veszélyes.

Az amstetteni rém, Josef Fritzl, aki éveken át fogságban tartotta és megerőszakolta a saját lányát

Fotó: ROBERT JAEGER / POOL

Éveken át megerőszakolta a saját lányát

A bíróság szerint Fritzl továbbra is erőszakos téveszméktől szenved, és nincs semmilyen szociális háló, amely megakadályozhatná újabb bűncselekmények elkövetését. A pszichológiai szakvélemények szerint a férfi viselkedése a börtönben is agresszív, különösen, ha családtagjai kerülnek szóba. A döntés indoklásában az is szerepel, hogy Fritzl nem mutat valódi megbánást, és továbbra is a hatalomvágy, az uralom és a kontroll tévképzetei vezérlik.

Sosem szabad szabadon engedni az amstetteni rémet

Az „amstetteni rém” ügye máig az egyik legsötétebb fejezet az európai kriminalisztikában. Az osztrák közvélemény szerint a férfit soha nem szabad szabadon engedni, hiszen az általa okozott sebek nem gyógyulnak. Fritzl esete mára a bántalmazás, az erőszak és az apa-lánya viszony torzulásának jelképévé vált. Sokan úgy vélik, a bíróság döntése nemcsak jogi, hanem morális határvonalat is húzott: vannak bűnök, amelyek után nincs visszatérés.

Veszélyt jelent a társadalomra és téveszméktől szenved a bűnöző

A Kremsi Regionális Bíróság bírái hónapokig vizsgálták, hogy a férfi állapota indokolhatja-e a kegyelmet. A szakértők azonban egyértelműek voltak: a 90 éves Josef Fritzl még mindig agresszív késztetésekkel és téveszmékkel küzd, ezért a társadalomra jelentett veszélye nem csökkent. A bíróság szerint, ha a férfit szabadon engednék, se családja, se támogató közege nem lenne, így senki sem tudná ellenőrizni viselkedését – derül ki a Daily Mail cikkéből.