Itt a bejelentés: hamarosan jön az erotikus ChatGPT

OpenAI új bejelentése vitát váltott ki a mesterséges intelligencia használatáról és a gyermekek védelméről. A vállalat szerint a felnőttek hozzáférhetnek majd az erotikus ChatGPT funkcióihoz, miközben továbbra is dolgoznak a biztonságos életkor-ellenőrzésen.
Az OpenAI tervei szerint a ChatGPT chatbotján szélesebb körű tartalmakat, köztük erotikát is lehetővé tesz majd a felnőtt felhasználóknak. Az erotikus ChatGPT kizárólag a felnőttek számára lesz elérhető, a fiatalok felhasználása terén maradnak a szigorúbb korlátozások – közölte Sam Altman, a cég vezetője a BBC szerint. 

Érkezik az erotikus ChatGPT, miközben az OpenAI tovább dolgozik a biztonságos életkor-ellenőrzésen. 
Fotó: Unsplash

Altman elmondta, hogy az OpenAI korábban szigorúan korlátozta a ChatGPT használatát a mentális egészség védelme érdekében.  

Tudjuk, hogy ez sok felhasználónak kevésbé volt élvezetes, de a kérdés súlyossága miatt fontos volt, hogy helyesen járjunk el

 – mondta.  

A vállalat változtatása egy pereskedés után történt, amelyet egy amerikai tinédzser szülei indítottak a cég ellen, miután gyermekük öngyilkosságot követett el. A 16 éves Adam Raine szülei a vállalatot hibáztatták fiuk halála miatt. A szülők szerint az OpenAI ellenőrző eszközei nem nyújtanak elég védelmet, mivel a fiú halála előtt leírta, hogy öngyilkossággal kapcsolatos gondolatai vannak, de a chat szülői felügyelet funkciója nem jelzett a szülőknek. 

Jön az erotikus ChatGPT a felnőtt felhasználóknak

Most a cég új eszközöket vezetett be, amelyek lehetővé teszik a szabályok biztonságos enyhítését, például a felnőttek számára hozzáférhető erotikus ChatGPT tartalmak esetében.  

Decembertől, az életkor-ellenőrzés teljes körű bevezetésével, még több tartalmat engedünk, például erotikát a hitelesített felnőtteknek

 – mondta Altman. 

 

