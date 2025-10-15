Itt a bejelentés: hamarosan jön az erotikus ChatGPT

Az OpenAI tervei szerint a ChatGPT chatbotján szélesebb körű tartalmakat, köztük erotikát is lehetővé tesz majd a felnőtt felhasználóknak. Az erotikus ChatGPT kizárólag a felnőttek számára lesz elérhető, a fiatalok felhasználása terén maradnak a szigorúbb korlátozások – közölte Sam Altman, a cég vezetője a BBC szerint.

Érkezik az erotikus ChatGPT, miközben az OpenAI tovább dolgozik a biztonságos életkor-ellenőrzésen.

Fotó: Unsplash

Altman elmondta, hogy az OpenAI korábban szigorúan korlátozta a ChatGPT használatát a mentális egészség védelme érdekében.

Tudjuk, hogy ez sok felhasználónak kevésbé volt élvezetes, de a kérdés súlyossága miatt fontos volt, hogy helyesen járjunk el

– mondta.

A vállalat változtatása egy pereskedés után történt, amelyet egy amerikai tinédzser szülei indítottak a cég ellen, miután gyermekük öngyilkosságot követett el. A 16 éves Adam Raine szülei a vállalatot hibáztatták fiuk halála miatt. A szülők szerint az OpenAI ellenőrző eszközei nem nyújtanak elég védelmet, mivel a fiú halála előtt leírta, hogy öngyilkossággal kapcsolatos gondolatai vannak, de a chat szülői felügyelet funkciója nem jelzett a szülőknek.

Jön az erotikus ChatGPT a felnőtt felhasználóknak

Most a cég új eszközöket vezetett be, amelyek lehetővé teszik a szabályok biztonságos enyhítését, például a felnőttek számára hozzáférhető erotikus ChatGPT tartalmak esetében.

Decembertől, az életkor-ellenőrzés teljes körű bevezetésével, még több tartalmat engedünk, például erotikát a hitelesített felnőtteknek

– mondta Altman.