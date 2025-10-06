Zsuravlevet Németország kérésére vették őrizetbe Lengyelországban. A múlt héten a varsói Körzeti Bíróság hét napra előzetes letartóztatásba helyezte. A lengyel ügyészség tájékoztatása szerint a német hatóságok már megküldték az előzetes letartóztatáshoz szükséges anyagokat az európai elfogatóparancs végrehajtásához. A bíróság jelenleg azt vizsgálja, hogy meghosszabbítják-e az Északi Áramlat robbantójának ideiglenes letartóztatását.

Az Északi Áramlat elleni robbantás helyszíne a Balti-tengeren

Fotó: Trond Larsen/Expressen / TT/AFP

Ez vár az Északi Áramlat robbantójára

Az ügyvéd elmondta, hogy a bíróság döntése várhatóan órákon belül megszületik. Ezúttal Zsuravlevet nem szállították a tárgyalóterembe, bár az első ülésen jelen volt.

Az Északi Áramlat 1 és 2 gázvezetékeken történt robbantások 2022. szeptember 26-án következtek be. Németország, Dánia és Svédország nem zárta ki a szándékos szabotázst. A Nord Stream AG üzemeltetője szerint a gázvezetékeken keletkezett károk példátlanok, a javítás időpontja nem becsülhető. Az orosz főügyészség nemzetközi terrorizmus miatt indított eljárást, miközben az orosz elnök szóvivője, Dmitrij Peszkov hangsúlyozta, hogy Oroszország többször kérte az adatokat a robbantásokról, de választ nem kapott.

Az amerikai Pulitzer-díjas újságíró, Seymour Hersh 2023-ban egy vizsgálatot tett közzé, amely szerint amerikai haditengerészeti búvárok, norvég szakértők támogatásával helyezték el a robbanóeszközöket a gázvezetékeken, állítólag a Baltops hadgyakorlat fedőtevékenysége alatt. Hersh forrása szerint az akcióról Joe Biden akkori amerikai elnök döntött, de a Pentagon később tagadta, hogy az USA részt vett volna a robbantásban.

Oroszország állandó ENSZ-képviselője, Vaszilij Nebenzja korábban kijelentette, hogy az USA és az Egyesült Királyság akadályozza a „Északi Áramlat” elleni terrortámadás objektív nemzetközi vizsgálatát.