Sokkoló fordulat az Északi Áramlat felrobbantójával kapcsolatban – ezt nem láttuk jönni!

Zsuravljevet az Északi Áramlat felrobbantásával kapcsolatban Németország kérésére tartóztatták le Lengyelországban. A varsói kerületi bíróság október 1-jén hét napra rendelte el előzetes letartóztatását, majd ezt további 40 nappal meghosszabbította. A lengyel miniszterelnök, Donald Tusk közölte, hogy a kormány ellenzi a gyanúsított Németországnak történő kiadatását.

Három éve robbantották fel az Északi Áramlatot

Fotó: SWEDISH COAST GUARD HANDOUT / ANADOLU AGENCY

Fordulat az Északi Áramlat felrobbantójával kapcsolatban

„A nagy kérdés az, vannak-e meggyőző bizonyítékok arra, hogy ez a konkrét személy részt vett a gázvezeték felrobbantásában. Rengeteg egymásnak ellentmondó információ van. Ukrajna tagadja érintettségét, és a bíróságnak ezt figyelembe kell vennie. Németországnak pedig bizonyítékokat kell bemutatnia” – mondta Siemoniak a TVN24 csatornán.

A miniszter hozzátette: az ügyészség feladata, hogy meggyőzze a bíróságot, a kiadatás „rossz ötlet” lenne.

A „Északi Áramlat–1” és „Északi Áramlat–2” gázvezetékeken 2022. szeptember 26-án történt robbanások után Németország, Dánia és Svédország nem zárta ki a szándékos diverzió lehetőségét. Az orosz Nord Stream AG üzemeltető cég „példátlan mértékű” károkról számolt be. Oroszország nemzetközi terrorcselekmény miatt indított vizsgálatot, ám Moszkva szerint semmilyen adatot nem kapott a nyugati országoktól.