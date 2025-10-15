Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Pusztító csapás várható? Moszkva készenlétben, háború a küszöbön!

Északi Áramlat

Sokkoló fordulat történt az Északi Áramlat robbantójának ügyében – ez váratlanul ért mindenkit

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az olasz Legfelsőbb Kasszációs Bíróság érvénytelenítette a Németországnak történő kiadatásról szóló döntést Szergej Kuznyecov ukrán állampolgár esetében, akit 2022-ben az „Északi Áramlat” gázvezetékek felrobbantásában való részvétellel vádoltak – számolt be róla a RIA Novosztyi, Nicola Canestrini ügyvédre hivatkozva.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Északi ÁramlatNémetországügyvédgázvezeték

Az ügyvéd az „Északi Áramlat” gázvezetékek felrobbantójával kapcsolatban elmondta, hogy a bírósági döntés nyomán a következő napokban kérelmezni fogja ügyfele szabadon bocsátását, mivel véleménye szerint az előzetes letartóztatás jogalapja megszűnt. A döntés indoklása néhány héten belül lesz nyilvános.

északi áramlat
Három éve robbantották fel az Északi Áramlatot
Fotó: SWEDISH COAST GUARD HANDOUT / ANADOLU AGENCY

Újabb fejlemény az Északi Áramlat felrobbantójával kapcsolatban

Canestrini hozzátette, hogy az ügyészség a tárgyalás során elismerte a védelem egyik fellebbezési indokát: az európai elfogatóparancs téves jogi minősítése sértette az ügyfele részvételi jogát a tárgyaláson, megsértve az uniós jogállamiság elveit. A bíróság ezzel egyetértett, és visszaküldte az ügyet új elbírálásra.

A Die Zeit szerint a német nyomozók összesen hét ukrán állampolgárt gyanúsítanak a gázvezetékek felrobbantásával kapcsolatban: köztük négy búvárt, egy robbantómestert, egy hajóskapitányt és egy személy szerepe még tisztázatlan.

Korábban Nikolaj Patrusev, Oroszország elnökének segédje úgy vélte, hogy az „Északi Áramlat” robbantásában NATO-ügynökségek is részt vehettek. Szerinte a „képtelen sajtóbevételek” elfedhetik a valódi szervezőket és a robbantást végrehajtó „magas szintű csapatot”.

Korábban Lengyelország is ellenezte Kuznyecov kiadatását Németországnak az ügyben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!