Az ügyvéd az „Északi Áramlat” gázvezetékek felrobbantójával kapcsolatban elmondta, hogy a bírósági döntés nyomán a következő napokban kérelmezni fogja ügyfele szabadon bocsátását, mivel véleménye szerint az előzetes letartóztatás jogalapja megszűnt. A döntés indoklása néhány héten belül lesz nyilvános.
Újabb fejlemény az Északi Áramlat felrobbantójával kapcsolatban
Canestrini hozzátette, hogy az ügyészség a tárgyalás során elismerte a védelem egyik fellebbezési indokát: az európai elfogatóparancs téves jogi minősítése sértette az ügyfele részvételi jogát a tárgyaláson, megsértve az uniós jogállamiság elveit. A bíróság ezzel egyetértett, és visszaküldte az ügyet új elbírálásra.
A Die Zeit szerint a német nyomozók összesen hét ukrán állampolgárt gyanúsítanak a gázvezetékek felrobbantásával kapcsolatban: köztük négy búvárt, egy robbantómestert, egy hajóskapitányt és egy személy szerepe még tisztázatlan.
Korábban Nikolaj Patrusev, Oroszország elnökének segédje úgy vélte, hogy az „Északi Áramlat” robbantásában NATO-ügynökségek is részt vehettek. Szerinte a „képtelen sajtóbevételek” elfedhetik a valódi szervezőket és a robbantást végrehajtó „magas szintű csapatot”.
Korábban Lengyelország is ellenezte Kuznyecov kiadatását Németországnak az ügyben.