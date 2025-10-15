Az ügyvéd az „Északi Áramlat” gázvezetékek felrobbantójával kapcsolatban elmondta, hogy a bírósági döntés nyomán a következő napokban kérelmezni fogja ügyfele szabadon bocsátását, mivel véleménye szerint az előzetes letartóztatás jogalapja megszűnt. A döntés indoklása néhány héten belül lesz nyilvános.

Három éve robbantották fel az Északi Áramlatot

Fotó: SWEDISH COAST GUARD HANDOUT / ANADOLU AGENCY

Újabb fejlemény az Északi Áramlat felrobbantójával kapcsolatban

Canestrini hozzátette, hogy az ügyészség a tárgyalás során elismerte a védelem egyik fellebbezési indokát: az európai elfogatóparancs téves jogi minősítése sértette az ügyfele részvételi jogát a tárgyaláson, megsértve az uniós jogállamiság elveit. A bíróság ezzel egyetértett, és visszaküldte az ügyet új elbírálásra.

A Die Zeit szerint a német nyomozók összesen hét ukrán állampolgárt gyanúsítanak a gázvezetékek felrobbantásával kapcsolatban: köztük négy búvárt, egy robbantómestert, egy hajóskapitányt és egy személy szerepe még tisztázatlan.

Korábban Nikolaj Patrusev, Oroszország elnökének segédje úgy vélte, hogy az „Északi Áramlat” robbantásában NATO-ügynökségek is részt vehettek. Szerinte a „képtelen sajtóbevételek” elfedhetik a valódi szervezőket és a robbantást végrehajtó „magas szintű csapatot”.

Korábban Lengyelország is ellenezte Kuznyecov kiadatását Németországnak az ügyben.