Váratlan fordulat történt az Északi Áramlat felrobbantójával kapcsolatban – erre senki nem számított

„Sergey Kuznyecov, a volt ukrán tiszt védelme tájékoztatja, hogy a bolognai fellebbviteli bíróság ma hozta meg a Németországnak történő kiadási döntést az Európai Elfogatóparancs (EAW) alapján, amelyet a német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság adott ki” – áll a közleményben.

Északi Áramlat

Fotó: SWEDISH COAST GUARD HANDOUT / ANADOLU AGENCY

Fejlemény az Északi Áramlat felrobbantójával kapcsolatban

Az ügyvéd hozzátette, hogy meg kívánja támadni a döntést a Legfelsőbb Kaszációs Bíróságon, rámutatva a per során elkövetett súlyos jogsértésekre.

Kuznyecovot augusztus 20-án tartóztatták le az olaszországi Rimini közelében, ahol a családjával nyaralt. A nyomozás szerint a férfi a „Andromeda” vitorlás legénységének tagja volt, amelyet feltehetően a Északi Áramlat gázvezetékek elleni szabotázshoz használtak. Kuznyecov védelme tagadja az ellene felhozott vádakat.