Ez a világ hét legveszélyesebb étele

A világ különböző tájain rengeteg különleges és izgalmas étel létezik, de sajnos nem mindegyik biztonságos az emberi szervezet számára.

A pufferhalból (más néven gömbhal) készül a világ egyik legveszélyesebb étele

Fotó: Jerrfy SS / Pexels

Vannak olyan ételek, amelyek fogyasztása súlyos mérgezést vagy akár halált is okozhat.

Az egyik legismertebb veszélyes étele a japán fugu, egy pufferhalból készült étel, amelyben erős méreg, a tetrodotoxin található. Csak képzett szakácsok készíthetik el, mert a hibázás halálos lehet. A trópusi manióka (cassava) szintén veszélyes lehet, mert ciángázt tartalmaz, amely helytelen elkészítés esetén mérgezést okoz. Koreában a sannakji, az élő polip apró darabjai szintén rizikósak lehetnek fulladás miatt – írja a Mirror.

A mezei ételek is kockázatosak lehetnek

Jamaikán az ackee gyümölcs csak éretten fogyasztható, mert éretlenül mérgező. Izlandon a fermentált cápahús, a hákarl, rossz előkészítés esetén mérgező lehet. Sokan imádják a rákokat, kagylókat és a tengeri puhatestűeket, de gyakran ezek is tartalmaznak baktériumokat, ezért roppant fontos a megfelelő főzés. Azt mindenki tudja, hogy a nyers tojás és hús pedig kockázatos lehet a szalmonella miatt. Összességében elmondható, hogy ezek az ételek nagy körültekintést igényelnek, hiszen helytelen elkészítésük vagy fogyasztásuk súlyos egészségügyi problémákhoz vezethet. Mindig érdemes tájékozódni az adott étel helyes elkészítési módjáról, és felelősségteljesen bánni velük.